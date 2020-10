Szállíthat kijelzőket a Huawei-nek a Samsung

Megkapta az ideiglenes kereskedelmi engedélyt az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumától a Samsung Electronics kijelzőgyártó divíziója, így a dél-koreai cég a továbbiakban szállíthat bizonyos típusú kijelzőpaneleket a kínai Huawei Technologies számára - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Reurters. A Samsung ezzel csatlakozhatott az Intelhez, mely az USA korlátozó intézkedéseinek életbe lépését követően alig néhány nappal engedélyt szerzett ahhoz, hogy a Huawei notebookjai számára továbbra is szállítson megoldásokat.

A Samsung cégcsoporthoz tartozó Samsung Display a Samsung Electronics és az Apple legnagyobb kijelző-beszállítójának számít, a vállalat által gyártott OLED-panelek ugyanakkor számos Huawei okostelefonban is megtalálhatók. A Samsung ugyanakkor több szálon is beszállítópartnere volt korábban a kínaiaknak, így a kijelzők mellett memóriachipeket is szállított (a szinték koreai SK Hynix mellett) a tiltólistára került gyártó számára. Arról egyelőre nincs hír, hogy a félvezetőket gyártó részleg kért-, illetve kapott-e hasonló kereskedelmi licencet.

Amint azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma által augusztus közepén kihirdetett kereskedelmi korlátozó szabályok teljesen elvágják a kínai tech óriást azoktól a beszállítóitól és technológiai partnereitől, melyek gyakorlatilag bármilyen amerikai technológiát használnak fő tevékenységük ellátásához.

A Huawei ennek hatására volt kénytelen többek közt leállítani a Kirin processzorok gyártását, mivel a tajvani TSMC a törvényi megfelelésre hivatkozva nem vállalta, hogy a továbbiakban bérgyártást végez a cég számára. Az USA a chipgyártás-tervezésben évtizedes technológiai dominanciáját kihasználva ráadásul kínai partnerektől is sikeresen elvágta a Huaweit.

A korlátozások alóli felmentést biztosító ideiglenes kereskedelmi licencet minden beszállítónak egyedileg kell igényelnie, és az elbírálás is egyedi szempontok szerint zajlik. A nagy, nemzetközi komponensbeszállítók közül eddig egyedül az Intelnek sikerült ilyen licenchez jutnia szeptember 22-én, egy héttel azután, hogy az USA korlátozó intézkedései életbe léptek. Az Intel ugyanakkor elsősorban a Huawei személyi számítógépeket gyártó üzletága számára szállít komponenseket, a kereskedelmi licenc kiadása így érdemben nem befolyásolja a cég meglehetősen borús kilátásait az okostelefon-gyártásra fókuszáló fogyasztói szegmensben.