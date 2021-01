Elnapolja új adatvédelmi irányelveinek élesítését a WhatsApp

Elhalasztja új adatvédelmi irányelveinek bevezetését a WhatsApp, a Facebook tulajdonában lévő üzenetküldő világszerte komoly visszatetszést generáló változtatásait az eredetileg kijelölt, feburár 8-i dátum helyett május 15-én élesíti, hogy több időt adjon a felhasználóknak azok tanulmányozására - noha egyelőre úgy tűnik, változtatni nem tervez a kifogásolt dokumentumon.

NEM ÚJDONSÁG, CSAK NEM VERTÉK NAGY DOBRA

Az elmúlt hetekben komoly botrányt kavart, mikor a WhatsApp felhasználóit egy felugró üzenetben kezdte figyelmeztetni, hogy amennyiben a kijelölt dátumig nem fogadják el új adatvédelmi irányelveit, nem tudják majd tovább használni az alkalmazást. Noha az irányelvek változtatásai elsősorban az üzleti felhasználókra vonatkoztak, a Facebook felé történő adatmegosztással kapcsolatban is akadtak a dokumentumban aggasztó kitételek - méghozzá, hogy a WhatsApp szinte minden személyes adatot, így többek között az alkalmazásban használt telefonszámot, IP címet és egyéb eszközinformációkat is megoszthat az anyacéggel, amelyeket az saját szolgáltatásainak fejlesztéséhez használhat fel.

Valójában a cég szerint a fentiek nem jelentenek lényeges újdonságot a WhatsApp a Facebook felé történő adatszolgáltatásával kapcsolatban, az új irányelvekben a vállalat egyszerűen részletesebben beszámol arról - ami persze nem kevésbé ijesztő az adataikat féltől felhasználók számára, főként az irányelvek elfogadására lényegében ultimátumot állító felszólítás mellett. A cég lépése ennek megfelelően komoly felháborodást váltott ki, utóbbira pedig a Elon Musk tweetje is rátett egy lapáttal, amelyben a Tesla-vezér a Signal titkosított csevegőapp használatára buzdította követőit. Utóbbi hatására tömegek kezdték ostromolni az alkalmazást, amelynek a regisztrációhoz szükséges SMS alrendszere kissé meg is rogyott a terhelés alatt.

Míg a WhatsApp 2014-ben még a Signal protokollt használó, végpontok közötti titkosításának hála a biztonságos chatappok egyik bástyája volt, az évek során a felhasználói adatok védelme egyre inkább erodálódni kezdett a szolgáltatásban. A cég 2016-ban jelentette be, hogy a szolgáltatásban tárolt személyes adatokat elkezdi a Facebook számára is elérhetővé tenni, a felhasználóknak ugyanakkor ekkor még lehetőségük volt manuálisan kikapcsolni az adatmegosztást. Noha a WhatsApp most is igyekszik hangsúlyozni, hogy aki a személyes adatok megosztását letiltotta az alkalmazásban, annak információit továbbra sem osztja majd meg a cég a Facebookkal, az új irányelvek bevezetésével jelen állás szerint ez a kilépési opció már eltűnik.

HÁROM HÓNAP HALADÉK

A WhatsApp a változtatásokat "tisztázni" igyekvő blogposztjában arról beszél, a frissítés nem teszi lehetővé a szolgáltatás számára, hogy könnyebben osszon meg adatokat a Facebookkal, mindössze a platformot használó vállalkozásokkal történő üzenetváltáshoz ad "új lehetőségeket", illetve "átláthatóbbá teszi az adatgyűjtést és -felhasználást". Arra ugyanakkor a bejegyzés nem tér ki, a későbbiekben lehetőség lesz-e kikapcsolni a Facebook felé nyújtott adatszolgáltatást. A poszt annak kapcsán is siet megnyugtatni a felhasználókat, hogy a február 8-án senkinek nem függeszti fel a fiókját - a május 15-i dátumra azonban továbbra is érvényes az eredetileg kijelölt ultimátum.

Az új irányelvek nem csak a felhasználókat "zavarták össze", azok miatt Olaszország adatvédemi ügynöksége, a GPDP az Európai Adatvédelmi Testülettel (European Data Protection Board, azaz EDPB) is felvette a kapcsolatot - Indiában pedig a Delhi Legfelsőbb Bíróságra érkezett petíció, amely szerint a változtatások sértik a felhasználók magánélethez való jogait, sőt, potenciális nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. Múlt héten továbbá Törökország versenyügyi hatóságai is vizsgálni kezdték a WhatsApp által eszközölt módosításokat.