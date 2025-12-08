Vezetői krízisben az Apple a kulcsemberek vándorlása miatt

Az elmúlt hónapok híreit olvasva kirajzolódik, hogy riasztó mértékben hagyják el a fedélzetet az Apple vezetői pozíciót betöltő szakemberei. A Bloomberg Apple-ügyekben bennfentes elemzője, Mark Gurman hétvégi jelentése szerint a sor hamarosan Johny Sroujival, az almás cég hardvertechnológiákért felelős alelnökével bővülhet, aki „komolyan mérlegeli” a távozás lehetőségét a közeljövőben. A többek közt chiptervezésért felelős Srouji kulcsszerepet játszott az Apple saját Silicon chipjeire való áttérésében, és a források szerint egy másik, meg nem nevezett vállalathoz igazolna át.

Gurman információi szerint Tim Cook egy bővebb kompenzációs csomaggal és kibővített felelősségi kör felajánlásával próbálná megtartani a szakembert, felmerült kinevezésének lehetősége is cégen belül technológiai igazgatói pozícióbal. Srouji ezzel az Apple második legbefolyásosabb vezetőjévé lépne elő. Amennyiben inkább a távozás mellett dönt, esélyes uódaiként merült fel Zongjian Chen vagy Sribalan Santhanam neve.

A Meta több kulcsembert is elcsábított magához az Apple-től az elmúlt hetek során, köztük a UI designért felelős részleget vezető Alan Dye-t. Mindeközben az almás cégnél három kimagasló szakértő is bejelentette nyugdíjba vonulását, legutóbb Kate Adams alelnök és jogtanácsos. Lisa Jackson környezetvédelmi, politikai és társadalmi kezdeményezésekért felelős alelnök mellett még John Giannandrea AI-vezető is leköszön. Giannandrea meglehetősen nagy feladatot hagy utódjára, mivel a vállalat eddig jobbára csak kullog a generatív AI-funkciók bevezetésében, különösen a Siri hangasszisztens modernizálásával csúszik. A szakember helyét Amar Subramanya veszi át, aki korábban a Microsoft AI-ért felelős alelnökeként dolgozott, valamint 16 évet töltött a Google-nél, ahol a Geminin dolgozott.

jeff williams, volt operatív igazgató

November elején merült fel a Financial Times cikke kapcsán, hogy a nemrég 65. életévét betöltött Tim Cook is átadhatja a stafétát jövőre, de Gurman a vezető leváltásával kapcsolatos pletykákat valótlannak gondolja, szerinte Cook pedig az elmúlt csaknem másfél évtizedben kivívta magának azt a jogot az Apple-nél, hogy saját maga döntsön arról, mikor kíván nyugdíjba vonulni. Az Apple a jelenlegi vezérigazgató ideje alatt több mint tízszeresére, 350 milliárd dollárról közel 4 billió dollárra növelte pici tőkeértékét, a kulcsterméknek számító iPhone-ok pedig továbbra is rendkívül jól fogynak, dacára annak, hogy a cég az AI-funkciók implementálása terén jócskán elmaradt a versenytársaktól.

A Bloomberg szakértője szerint bár Cook jó eséllyel nem távozik jövőre az Apple éléről, az továbbra is szinte bizonyos, hogy utódja John Ternus vezető mérnök lesz majd, aki az almás cég menedzsmentjének egyik legstabilabb, Cook által is megbecsült figurája.

Ugyan a veszteségek részben annak tudhatók be, hogy a veterán vezetők közelednek a nyugdíjkorhatárhoz, a másik oldalról a konkurensek agyelszívása nehezíti a cupertinóiak helyzetetét.

Az Apple júliusban más fontos katonáit is elvesztette, miután a Meta által megalakított Superintelligence részleghez sikerült átcsábítani egy busásabb kompnzációs csomaggal egyik vezető AI-kutatóját, Ruoming Pangot, aki az első nagy Apple-től átigazolt komoly szakmai fogás volt a laboratórium számára. Lényegében ezután indult el a cég AI-fejlesztésekkel foglalkozó részlegének erodálódása, melynek részként a vállalat Answers, Information, and Knowledge csapatát vezető Robby Walker mondott le, aki korábban a Siri fejlesztéséért felelt. Ekkor a lapok már arról írtak, hogy nem sejtet sok jót az, hogy pár hónapon belül több meghatározó senior menedzser és AI-szakértő is inkább a távozás mellett dönt.

Gurman szerint ezért Cook hivatali idejének egyik legviharosabb korszakát éli a vállalat, nem véletlen, hogy bőségesebb anyagi juttatásokkal próbálják megelőzni a további vezető tehetségek vándorlását. Mivel az Apple az elmúlt évtizedben egyetlen sikeres új termékkategóriával sem frissítette portfólióját, a tehetségek számára vonzóbbnak tűnhetnek az agilisebb versenytársak, akik következő generációs eszközökbe és AI technológiák fejlesztésébe fektetnek be - emeli ki Gurman elemzése.