Leleplezte GeForce RTX 30-as sorozatú grafikus kártyáit az Nvidia

Nagyot gurít az Nvidia legújabb grafikus kártyáival: befutott a gyártó GeForce RTX 30-as szériája, amelytől a vállalat jókora teljesítménybeli előrelépést ígér, ráadásul (a csúcsmodellt leszámítva) egészen barátságos ajánlott végfelhasználói árazás mellett. A sorozat, amelyről részletes műszaki adatokat a gyártó egyelőre nem közölt, három modellel debütál, a GeForce RTX 3070 és 3080 mellett a széria csúcsára pozicionált RTX 3090 is bemutatkozott - míg előbbi kettőnek a játékosok örülhetnek, utóbbi munkaállomásokban is otthonra találhat.

AMPERE ALAPOK

A 30-as széria a Turingra építő elődökkel szemben már a gyártó Ampere architektúráján nyugszik, és a Samsung 8 nanométeres gyártási eljárásával a készült. A kártyák az új gyártástechnológiának hála a korábbinál számottevően kisebb tranzisztormérettel dolgoznak - a chipen mintegy 28 milliárd tranzisztor kapott helyet, jóval meghaladva a Turing 19,8 milliárdos értékét. Az idén tavasszal bemutatkozott Ampere a korábbinál jóval izmosabb tensor magokat hoz a GPU-kba, a gyártó szerint több mint duplájára emelve a megelőző architektúra által produkált teljesítményt.

Természetesen az RTX széria nevét adó raytracingre is rágyúrt a cég, az RT magok teljesítménye is kétszer izmosabb lett - noha ennek pontos részleteire a gyártó még nem tért ki. Utóbbi mindenesetre a játékosok számára kifejezetten kedvező lehet, miután a raytracinggel történő, valósághűbb környezeti megvilágítás egyre több címbe talál utat - a funkció pedig bár a cég előző generációs kártyáiban is támogatott volt, azokat még erősen megizzasztotta.

A kártyák a várakozásoknak megfelelően PCIe 4.0 támogatással érkeznek - ez csaknem 32 GBps I/O sávszélességet biztosít az RTX 30 szériának egy teljes értékű PCIe x16 foglalatban, duplázva az előző generációnál látott értéket. Ez utóbbi kihasználásához persze megfelelő alaplapra is szükség lesz, noha egyelőre kérdéses, visszafogja-e majd a teljesítményt, ha a kártyák PCIe 3.0-s alaplapra kerülnek. Az SLI támogatás sem megy sehová, az eszközök NVLink csatlakozóval köthetők össze, ha egy gépben több kártya is helyet kapna.

A sorozat fontos újítása az új I/O funkciók bevezetése RTX IO név alatt - ezzel, ahogy az AnandTech is kiemeli, a gyártó vélhetően a Microsoft DirectStorage API-jának ágyaz meg, amely a tárhelyről történő aszinkron adatstreaminget teszi lehetővé a GPU felé, a folyamatból nagyrészt kihagyva a CPU-t, így csökkentve a késleltetést. A DirectStorage API várhatóan a Microsoft csőben lévő Xbox Seriex X konzoljában debütál majd. Ez az Ampere GPU-k számára a játékok tartalmainak közvetlen kitömörítése előtt is megnyitja a kapukat, levéve a terhet a CPU válláról - ez a későbbiekben nagyban javíthatja a játékok töltési idejét is.

MEGLEPŐEN VONZÓ ÁRCÉDULÁK

Magukra a kártyákra kanyarodva, a sort az RTX 3070 nyitja, amelynél az Nvidia a GeForce RTX 2080 Ti-t meghaladó teljesítményt emleget - noha arról a cég nem beszélt, pontosan mekkora pluszra lehet számítani. Az ígéret ugyanakkor így is rendkívül biztató, főleg miután az RTX 2080 Ti csúcskártya ára a nettó 1200 dollárt is meghaladta, ezzel szemben az RTX 3070 ennek kevesebb mint feléért, nettó 500 dolláros árcédulával kerül a boltokba.

Az előrelépés az RTX 3080 esetében még drasztikusabb, a középső modell nettó 700 dollártól lesz kapható - cserébe pedig az említett RTX 2080 Ti modell teljesítményének mintegy dupláját hozza majd a vállalat szerint. A barátságos árazást a sorozat élére helyezett RTX 3090 már nem követi, azért egészen brutális, nettó 1500 dollárt kell majd kicsengetni, cserébe viszont a kártya az Nvidia szerint bekapcsolt raytracinggel is 60 FPS-sel futtatja majd a játékokat - 8K felbontás mellett.

Ami a GDDR6X memóriát illeti, az RTX 3080-ra 10 gigabájt, a 3090-es modellre pedig egészen masszív, 24 gigabájt jutott - az RTX 3070-en 8 gigabájt, mezei GDDR6 memóriát találunk. Ehhez utóbbi kártyán 5888, az RTX 3080-on 8704, az RTX 3090-en pedig 10496 CUDA mag párosul - viszonyításképpen az RTX 2080 Ti 4352 CUDA maggal dolgozik. Az RTX 3090-nél a gyártó 384 bites memóriabuszról, 1,695 gigahertzes csúcsórajelről és 19,5 Gbps memória-sávszélességről beszél, mindezt vaskos, 350 wattos TDP mellett. Az RTX 3080 értékei ennél egy hajszállal visszafogottabbak, az eszköz 320 bites memóriabuszt, 19 Gbps sávszélességet kapott, ezzel együtt pedig a TDP is csökkent, 320 wattra, persze még ez is jócskán meghaladja az RTX 2080 Ti 250 wattos étvágyát - a csúcsórajel viszont itt 1,71 gigahertz. Az RTX 3070-nél már más a helyzet, ott 220 watt a TDP, 256 bites memóriabusz, illetve 16 Gbps sávszélesség mellett, a maximális órajelet pedig 1,73 gigahertzig tornázta fel a gyártó.

Az új kártyákkal továbbá végre a HDMI 2.1 is megérkezik, amely ütős, 48 Gbps sávszélességének hála a 8K, illetve a 165 hertzes 4K kijelzők felé is utat nyit - noha azt egyelőre nem tudni, hogy az új RTX modelleken a gyártó elérhetővé teszi-e a szabvány által biztosított teljes lehetséges sávszélességet. A technológia természetesen a VRR-t (Variable Refresh Rate) azaz a dinamikusan változó frissítési rátákat is támogatja.

Az új modellek közül a GeForce RTX 3080 debütál elsőként, amely már szeptember 17-től kapható lesz, ezt az RTX 3090-es csúcskártya követi szeptember 24-én, a leginkább pénztárcabarát RTX 3070-es modell pedig októberben kerül a boltokba.