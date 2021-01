Több frissített processzorcsaláddal érkezett a CES-re az Intel

Bár egyre biztosabbnak tűnik, hogy az Intel a jövőben külső partnerekhez szervezi majd ki chipgyártásának jelentős részét, a tervezés továbbra is gőzerővel folyik a vállalatnál amelynek az egyre erősödő AMD mellett már az Apple-lel meg kell küzdenie az asztali processzorok szegmensében. Az idén online megrendezett CES expón a vállalat több fontos újítást is bejelentett, felvillantotta legerősebb, a Rocket Lake famíliát bővítő asztali konzumer lapkáját, a notebookokba szánt Tiger Lake H szériáról is beszélt, illetve a csőben lévő, alacsony fogyasztású Jasper Lake szériát is beharangozta - az AnandTech-nek továbbá a gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a 10 nanométeres gyártási technológiára építő, Ice Lake szériás Xeon lapkák gyártása már megkezdődött.

ASZTALI ERŐMŰ

A gyártó számos lapka kapcsán még hallgat a részletekről, legújabb, a konzumer szegmenst célzó asztali csúcsprocesszoráról azonban már lerántotta a leplet. Az 11. generációs, Rocket Lake szériás Core i9-11900K az Intel ígérete szerint még az idei első negyedévben napvilágot lát - igaz a 14 nanométeres gyártástechnológia kezét továbbra sem engedi el.

Az i9-es lapka nyolc magot és 16 szálat vonultat fel, csúcsórajele pedig egy mag esetében 5,3, az összes magnál pedig 4,8 gigahertzre kúszhat fel - a processzor hivatalos TDP értékét a gyártó egyelőre nem közölte. Az új chip DDR4-3200 támogatással érkezik, továbbá 20 PCIe 4.0 sávot kap, így egy dedikált GPU-t és egy PCIe 4.0 x4 NVMe tárolót is párhuzamosan ki tud szolgálni. Az elődhöz képest ráadásul duplázott DMI linket kap az új chip, így a chipsethez már kétszer annyi eszköz csatlakozhat. A lapka egyébként már az USB 3.1 Gen 2x2 szabványt is támogatja. Az Intel az idei első negyedév későbbi részében ígért további tájékoztatást a Rocket Lake fejlesztések kapcsán.

NOTEBOOKOS TIGER LAKE DÖMPING

A konzumerelektronikai expón az ősszel debütált Tiger Lake család 2021 elejére ígért, új modelljeit is bejelentette a cég, Tiger Lake-H név alatt - utóbbiak már az idei első negyedévben bemutatkozhatnak, a Q2-ben pedig már piacon kapható termékekben is feltűnhetnek a processzorok.

Noha az egyes lapkák paraméterei még nem ismertek, az már tudható, hogy 8 magos, 16 szálas chipekről van szó, amelyek legizmosabb variánsai az 5 gigahertzes csúcsfrekvenciákat is támogatják majd, illetve a fenti Rocket Lake chiphez hasonlóan 20 PCIe Gen 4.0 sávval rendelkeznek majd, így egy teljes értékű PCIe 4.0 x16-os, dedikált grafikus kártyához, illetve egy PCIe 4.0 x4 tárolóhoz egyszerre tudnak kapcsolatot biztosítani. Mindezt natív Thunderbolt 4 és Wifi 6/6E támogatás mellett.

Mindeközben az Intel a nevezéktant kissé megkavarva a Tiger Lake H35 sorozatot is bemutatta - utóbbi valójában az U sorozat kiegészítése, amelyet már 35 wattra tornázott fel a gyártó. A nagy teljesítményű, notebookokba szánt lapkákkal a cég főként a gamer készülékeket igyekszik kiszolgálni.

A H35 zászló alatt egész pontosan három chip mutatkozott be, amelyek igény szerint 28 és 35 wattos üzemmódban is futtathatók, attól függően hogy alacsonyabb fogyasztásra vagy épp nagyobb teljesítményre van szükség. Mindhárom lapka négy magot és nyolc szálat vonultat fel. A trió élén a Core i7-11375H SE lovagol, amely 28 watton 3, valamivel magasabb, 35 watton pedig 3,3 gigahertzes alapfrekvencián ketyeg, 5 gigahertzes egymagos turbófrekvenciával - ez azonban csak akkor kapcsol be, ha a rendszer hőmérséklete nem túl magas. Két mag esetében a csúcsérték 4,8, mind a négynél pedig 4,3 gigahertz.

A dobogó második fokán az i7-11370H áll, szinte azonos értékekkel, a fő különbség a fenti modellhez képest az egymagos csúcsórajelben keresendő, az itt 4,8 gigahertz. A sort a Core i5-11300H zárja, esetében az alapórajelek 2,6 és 3,1 gigahertz, a turbófrekvenciák pedig a fentiekhez igazodva 4,4, 4,4 és 4 gigahertz. A natív Thunderbolt 4 és Wi-Fi 6/6E támogatás ezeknél a chipeknél is adott, a trió továbbá akár 64 gigabájt DDR4-3200, illetve 32 gigabájt LPDDR4X-4266 RAM-ot támogat. A H35 processzorok várhatóan az év első felében megjelenő gamer notebookokban tűnnek majd fel - az Intel több mint 40 gépet ígér különböző gyártóktól, köztük a Lenovóval, Acerrel, ASUS-szal, Dellel, HP-val és az MSI-vel.

A vállalati ügyfelekről sem feledkezett meg a gyártó, az őket célzó, egy sor eszközmenedzsment és biztonsági technológiát tömörítő vPro platformot a legújabb Tiger Lake Core lapkákra is kiterjeszti. A vPro erőnyője alatt négy új lapka mutatkozik be, a 12-28 wattos fogyasztási sávban mozgó UP3 szériát, illetve a 7-15 wattos UP4 sorozatot is két-két processzor alkotja, valamennyi esetben 4 maggal és 8 szállal, illetve Intel Xe grafikával a fedélzetén. A lapkákon túl maga a vPro platform is kapott némi tatarozást, egyebek mellett az új CET (Control-Flow Execution Technology) formájában. A technológiát az Intel már tavaly nyáron belengette, az a ROP (Return Oriented Programming) támadások ellen hivatott felvértezni a rendszereket.

JASPER LAKE

A chipgyártó az új Jasper Lake szériát is beharangozta, amelyben 10 nanométeres gyártási eljárással készült Tremont Atom magokat vonultat fel - utóbbiak az alacsony fogyasztású, 2019-ben bejelentett Lakefield sorozatból lehetnek ismerősek. Ahogy az Anandtech is kiemeli, a Jasper Lake új, elsősorban notebookokat célzó 11. generációs Core Pentium Silver és Celeron lapkái első körben jó eséllyel Chromebookokban látnak majd napvilágot, az oktatási piacot célozva, a későbbiekben azonban windowsos és linuxos gépekben is feltűnhetnek.

A lapkák izmosabb variánsai 10, a visszafogottabb modellek 6 wattos TDP-vel érkeznek. Mindkét eresztésben 3-3 új chipet találunk, azokban a négymagos-négyszálas lapkák mellett egy-egy kétmagos-kétszálas variáns is helyet kapott. Valamennyi új processzorban 1,5 megabájt L2 cache és 4 megabájt L3 cache kapott helyet, továbbá DDR4-2933 és LPDDR4X-2933 támogatással érkeznek, Intel UHD grafikával. Mind a 6, mind a 10 wattos kiadások csúcsmodelljeinél 3,3 gighaertzes csúcsfrekvenciát szabott meg a gyártó.