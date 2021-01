Rövidesen a belépőszinten is alap lesz az 5G

Az 5G-s hálózatok globális terjedése kapcsán sokan a tyúk és a tojás klasszikus esetéhez hasonlítják a hálózati lefedettség, illetve a telefonkínálat hiányosságait - ez utóbbi probléma ugyanakkor idén úgy tűnik, végérvényesen megoldódhat azzal, hogy immár a belépőszintű készülékekben is megjelenhetnek az 5G-s modemek. A Qualcomm hétfőn lerántotta a leplet a Snapdragon termékcsalád legújabb, 4-es sorozatú lapkájáról, a Snapdragon 480-ról, mely megkapja a tavaly bemutatott Snapdragon 690-ben először megjelent X51 típusú modemet.

Az X51 egyik lényeges tulajdonsága, hogy a milliméteres hullámhoszú és a 6 GHz alatti spektrumokon egyaránt képes 5G-kapcsolat létrehozására, vagyis gyakorlatilag a világ összes 5G-s hálózatán használható régiótól függetlenül. A Qualcomm szerint a chip letöltési irányban elméletileg akár 2,5 Gbps tempóra is képes, míg a feltöltést 660 Mbps-ben maximálták, ezzel együtt nem elhanyagolható az LTE-hálózatokon elérhető 800 Mbps teoretikus letöltési sebesség sem.

Az 5G-s modemen túl a Qualcomm a 8 nanométeres gyártástechnológiával készülő lapkán elhelyezett két Cortex A76 és hat A55 processzormagot, előbbiek maximum 2, utóbbiak legfeljebb 1,8 GHz-ig skálázódhatnak. A lapka új, elődjénél jelentősen nagyobb teljesítményű grafikus magot is kap, az Adreno 619 és a gyorsabb CPU-k révén összességében akár kétszeres teljesítménynövekedés is elérhető az előző generációs Snapdragon 460 lapkához képest. A lapka AI-feldolgozóegysége is gyorsult, a Qualcomm számításai szerint nagyjából 70%-kal.

A Snapdragon 480 a fentiek mellett Bluetooth 5.1 és Wi-Fi 6 kompatibilitást kínál, támogatja a QuickCharge 4+ töltési technológiát, illetve fejlettebb képfeldolgozó áramkörrel is rendelkezik. Az új lapkával szerelt első készülékek a következő hónapokban jelenhetnek meg a gyártók kínálatában.