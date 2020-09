Jövőre érkeznek a Qualcomm belépőszintű okostelefonos 5G chipjei

A belépőkategóriába is lecsorgatja az 5G támogatást a Qualcomm frissen bejelentett Snapdragon 4-s sorozatú chipjeivel. A lapkákkal felszerelt okostelefonok a gyártó ígérete szerint 2021 elején érkeznek majd, ahogy a cég fogalmaz "minden felhasználó számára" elérhetővé téve az új generációs hálózatokat.

A vállalat jelenleg is kínál több 5G támogatással érkező terméket, ilyen többek között a Snapdragon 765G, a Snapdragon 690, illetve külön modemmel a Snapdragon 865 csúcslapka mellé is kínál 5G opciót, ugyanakkor a belépőszintet képviselő tömegtelefonokból továbbra is hiányzik az globálisan egyre szélesebb körben kiépülő hálózatok támogatása. Ez néhány hónapon belül megváltozik, a cég új Snapdragon 4-es lapkáinak beépítését már több okostelefon-gyártó is megkezdte jövőre érkező, pénztárcabárat modelljeibe.

Műszaki részleteket a Qualcomm egyelőre nem közölt az új, kedvező árú platformról, az mindenesetre sejthető, hogy a lapkákat a cég jó eséllyel nem a milliméteres hullámhosszú 5G kapcsolatokra hegyezi majd ki, hanem a 6 gigahertz alatti szegmenst célozza meg. Noha ezzel a Snapdragon 4-es chipekkel szerelt, várhatóan a 125-250 dolláros ársávban mozgó okostelefonok nem döntenek majd 5G sebességrekordokat, hálózati lefedettségük számottevően jobb lesz, mint a sűrűn elhelyezett bázisállomásokat igénylő, főként városokban alkalmazható milliméteres hullámhosszú variáns esetében.

A chipgyártó közleménye szerint az új lapkákkal szerelt eszközökön már a Motorola, az Oppo és a Xiaomi is dolgozik - de valószínűleg több más vállalat portfóliójában is feltűnnek majd a lapkák jövő év elején.