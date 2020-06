A középkategóriába hoz 5G-t a Qualcomm új SoC-je

Új, okostelefonokba szánt SoC-t jelentett be a Qualcomm, amelyekkel rövidesen a középkategóriába is széles körben lecsoroghat az 5G hálózatok támogatása. A frissen debütáló Snapdragon 690 nem csak az online kapcsolatokat turbózza fel, abba az ARM Cortex-A77 dizájnja is utat talált - a Snapdragon 600-as szériában eddig A73, A75 és A76 magokkal kellett beérni.

A lapka az ismert big.Little felépítést hozza, abban két darab, a nagyobb teljesítményt igénylő feladatokhoz szánt, 2 gigahertzre állított Kryo 560 mag dolgozik - ez utóbbiak építenek az említett Cortex-A77 IP-re. Ehhez hat darab Kryo 560 (Cortex-A55) mag párosul, 1,7 gigahertzen, a visszafogottabb műveletekhez. Noha az órajelek nem változtak a széria korábbi modelljeihez képest, a mikroarchitektúra tatarozásának hála a gyártó így is 20 százalékos előrelépést ígér a megelőző modellhez viszonyítva.

A Snapdragon 690 új, Adreno 619L GPU-val egészül ki, amelynek hála, ahogy az AnandTech is rámutat, akár 60 százalékkal haladhatja meg az előd, azaz a Snapdragon 675 grafikus teljesítményét. Az új SoC-hoz LPDDR4X memória párosítható, továbbá az új, Spectra 355L képfeldolgozónak hála, 48 megapixeles önálló szenzorokat vagy 32+16 megapixeles dupla kamerás elrendezéseket is támogat, emellett 4K HDR videórögzítésre is képes.

Az 5G képességekről az integrált X51 modem gondoskodik, amely a 6 gigahertz alatti frekvenciasávokat támogatja, ezeken letöltésnél 2500 Mbps, feltöltésnél 1200 Mbps elméleti maximumot produkál, és globálisan használható. Az új chippel érkező első okostelefonokra 2020 második felében számíthatunk, ekkorra valószínűleg nagyobb hullám várható az 5G támogatással érkező, barátságosabb árú készülékekből.