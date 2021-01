Globális leállással kezdte az évet a Slack

Órákra leállt, illetve akadozott a világ egyik legnépszerűbb online kollaborációs platformjának, a Slacknek az elérése az év első teljes munkanapján, amikor több millió felhasználó akarta újra használatba venni a rendszert az ünnepi szabadságokat követően. A hiba hátteréről egyelőre keveset tudni, a rendszerek ugyanakkor vélhetően egyszerűen nem bírták a hirtelen jelentkező terhelést, legalábbis erre utal, hogy a kimaradások kezdete egybeesik az észak-amerikai munkaidő kezdetével.

Az első jelentések a problémáról magyar idő szerint hétfő délután, nem sokkal 17 óra után érkeztek, a rendszerbe ekkor már sokan nem tudtak bejelentkezni, illetve a csatornák elérése is megszűnt vagy akadozott. A rendszerekben jelentkező hibát végül kelet-európai idő szerint az esti órákban, 22 óra után tudták csak teljesen felszámolni, egyes szolgáltatások ugyanakkor csak a hajnali órákra váltak újra használhatóvá. A Slack státuszoldala szerint a szolgáltatások elérése mostanra folyamatos.

Noha a Slacket pusztán szolgáltatásai révén alapvetően a pandémia egyik haszonélvezőjének lehetne tekinteni, a cég a konkurensekhez viszonyítva lényegesen rosszabb bőrben indult neki a 2021-es esztendőnek. Bár a koronavírus-járvány miatt világszerte szárnyaló távmunka a Slacknek is lökést adott - a cég appját tavaly nagyjából 13 millió alkalommal telepítették, ami a Sensor Tower szerint 50 százalékos ugrás a tavalyi év hasonló időszakához képest - ugyanakkor a vállalat kedvezményeket is kénytelen volt kiosztani a pandémia alatt nehéz anyagi helyzetbe került ügyfeleinek. Felhasználóbázisát ráadásul egyre nehezebb megtartania, miután az említett Teams a Microsoft 365 részeként is elérhető, plusz költség nélkül - az irodai szoftvercsomagot pedig a Slack ügyfelei is nagy számban használják.

Végül december elején hivatalossá vált, hogy a Salesforce 27,7 milliárd dollárért felvásárolja a platformot, amit egyesek már mentőövként aposztrofáltak. A felvásárlással a Slack is kiterjedt nagyvállalati hátteret és elérést kaphat, számottevően javítva versenyképességét a vállalati kollaborációs piacon. A Salesforce ügyfélbázisára támaszkodva pedig a szolgáltatás saját felhasználótáborát is elkezdheti hizlalni, amelynek létszámáról idén mélyen hallgatott.