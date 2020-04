Tizenegyszeresére ugrott a videohívások száma a Teamsben

Továbbra is rohamtempóban növekszik a Microsoft online kollaborációs platformja.

Világszerte tovább zakatol a koronavírus járvány miatti távmunka, ami óriási lendületet ad az online kollaborációs platformok növekedésének. A megugró felhasználószámokkal az elmúlt hetekben már a Microsoft Teams, a Slack és a Zoom is többször eldicsekedett, noha utóbbi platformnál a biztonsági problémáknak is bőven jutott a reflektorfényből. A Microsoft most újabb számokat közölt a hízó Teamsről, amely március végén megdöntötte a szolgáltatásban egy nap alatt online találkozókban töltött idő rekordját: március 31-én összesen 2,7 milliárd percet meetingeltek a Teams felhasználói. Ez a korábbi, március 16-án mért 900 milliós csúcsérték háromszorosa.

A vállalat közleménye szerint továbbá a felhasználók a globális homeoffice-ban kétszer gyakrabban kapcsolják be kameráikat az online meetingek során - amelyek száma márciusban a korábbi érték tizenegyszeresére növekedett. A legtöbben egyébként Norvégiában és Hollandiában nyitottak a videós online találkozókra, a két országban a hívások 60 százalékánál volt aktív a kamera. A lista másik végén India található, itt csak a meetingek 22 százaléka használt videót is, ami a Microsoft szerint részben a régió jellemzően gyengébb internetkapcsolatainak tudható be.

Szintén érdekes, hogy a vállalat adatai alapján a távmunkában a munkaidő is megnyúlni látszik, március folyamán több mint egy órával nőtt az átlagosan egy nap alatt a felhasználók első és utolsó Teams interakciója között eltelt idő. Igaz ahogy a vállalat kapcsolódó posztjában fogalmaz, ez nem feltétlenül jelent több egy napra eső munkaórát, az otthonról dolgozó alkalmazottak egyszerűen máshogy osztják be nap közben az idejüket, mint az irodában. Eközben a szolgáltatás mobilon is feszes tempót diktál, február eleje és március vége között négyszeresére nőtt heti aktív felhasználóinak száma a hordozható platformokon.

A Microsoft eközben új funkciókkal is igyekszik kiszolgálni a gyarapodó felhasználóbázist, a korábban bejelentett virtuális kézfeltartás lehetősége a videohívások közben még ebben a hónapban globálisan elérhetővé válik, illetve hamarosan az AI-ra támaszkodó, videóháttér-változtatási funkció is egyedi opciókkal bővül. Utóbbi a rivális Zoom egyik komoly erőssége, így nem csoda, hogy a Microsoft is igyekszik a népszerű funkciót minél előbb beépíteni saját fegyvertárába is. Mindezek mellett még idén érkezik majd a valós idejű, ugyancsak AI alapú zajszűrés is a szolgáltatásba.