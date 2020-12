A chipgyártóknak is egyszerűbb lesz az Androidot frissen tartani

Javulhat az Android platform rendszerfrissítéseinek jó ideje gyászos helyzete a Google és a Qualcomm összegfogásának hála. A keresőóriás már jó ideje igyekszik csökkenteni a fragmentációt a platformon, erre vonatkozó egyik legkomolyabb kezdeményezése a 2017-ben bejelentett Project Treble, ez ugyanakkor míg a telefongyártók dolgát a frissítések terén megkönnyíti, a készülékekben dolgozó SoC-ket készítő cégekre plusz feladatokat ró. A chipgyártók ugyanakkor most úgy tűnik a Google és a Qualcomm együttműködésének hála kcisit fellélegezhetnek, és az SoC-k támogatásánál nem elhanyagolható fejlesztési időt spórolhatnak meg - ami némi szerencsével a végfelhasználók oldalán is gyakoribb frissítésekben csapódhat le.

SZÉTVÁLASZTOTT RENDSZERRÉTEGEK

Biztosan sokan emlékeznek még a mintegy három éve bejelentett Project Treble kezdeményezésre, amellyel a Google különválasztotta az Android rendszert a telefon hardverével közvetlenül kommunikáló illesztőprogramok rétegétől. Az utóbbiakat kezelő gyártói implementáció, illetve az Android keretrendszere közé egy szabványos interfész került, ennek köszönhetően a gyártóknak nem kell a szoftverfrissítésekkel feltétlenül megvárni a komponensszállítók saját driverfrissítéseit, az új verziót házon belül elkészíthetik és ki is adhatják. A Google követelményeinek való megfelelést a VTS (Vendor Test Suite) biztosítja, ez lényegében a már ismert CTS (Compatibility Test Suite) Treble-höz készült megfelelője. Ahogy a CTS az API-k implementációját egészen részletekbe menően teszteli, úgy a VTS is részletesen dokumentálja az interfésszel való teljes körű kompatibilitást.

A Project Treble-lel a vállalat minden Android kiadáshoz egy általános rendszerképet (Generic System Image, röviden GSI) is kiad, amelyet az AOSP forrásokból állít össze és amelyhez a gyártói implementációkkal három verzióra visszamenőleg garantálja a visszafelé kompatibilitást, az aktuális kiadással való együttműködés mellett - ez összesen négy évnyi támogatást jelent. Az új Android kiadásokkal érkező okostelefonoknál a gyártóktól a Google már megköveteli, hogy a GSI-vel kompatibilis implementációkkal dolgozzanak.

A Treble-lel bejött további fontos változás, hogy az androidos eszközök gyártóira vonatkozó új elvárások (például új hardverabsztrackiós réteg vagy új Linux kernel bevezetése) nem lehetnek visszamenőlegesek, azaz csak azokra a készülékekre vonatkoznak, amelyek már az adott új megkötést hordozó Android verzióval kerülnek piacra - az új kiadáshoz frissítéssel jutó modellekre nem vonatkozik. Ennek megfelelően a keretrendszer garantálja a kompatibilitást a régebbi hardverabsztrakciós réteg (Hardware Abstraction Layer, azaz HAL) implementációkkal is. Ez nem elhanyagolható kitétel, hiszen ahogy blogposztjában a Google is írja, az Android 11 rajtjakor az Android 10 667 millió aktív felhasználóval rendelkezett, akik 82 százaléka OTA frissítésen keresztül jutott a rendszerhez.

HA NEM IS ÁTTÖRÉS, DE REMÉNYSUGÁR

Noha az okostelefon-gyártók számára ez nagy könnyebbséget jelent, a készülékekben dolgozó SoC-k gyártóinál a helyzet éppen fordított, hiszen minden egyes lapkánál többféle gyártói implementációhoz is igazodniuk kell, hogy az adott chippel megjelenő új eszközöket, illetve a már piacon lévő, frissítésre váró modelleket is ki tudják szolgálni. Miután egy-egy chipgyártónak több tucat lapkája is elérhető lehet párhuzamosan, azok gondozása komoly erőforrásokat emészthet fel.

A Google és a Qualcomm együttműködésének hála ugyanakkor mindez számottevően egyszerűbbé válhat, annak eredményeként ugyanis a keresőóriás kiterjeszti a Project Treble-lel a készülékgyártóknál alkalmazott a visszamenőlegességet tiltó irányelvet az SoC-k gyártóira is. A vállalatoknak így az Android támogatására azonos gyártói implementációkon keresztül lesz lehetőségük, legyen szó új modellre telepített, vagy frissítéssel érkező rendszerről. A megoldást kihasználó mobilos platformok így összesen négy Android főverziót (azaz az aktuális mellett három frissítést) és ugyancsak négy év biztonsági frissítést nyújthatnak.

Noha a Google-Qulacomm összeborulása reményt adhat az Android ökoszisztéma fragmentációjának csökkentésére, erősen kérdéses, hogy az valóban gyakoribb frissítésekben manifesztálódik-e a felhasználók oldalán. A lépéssel a chipgyártóknak biztosan könnyebb dolguk lesz, ugyanakkor az ígért frissítési időszakok nem hosszabbak mint a több csúcsmodell esetében jelenleg is garantált periódusok, az olcsóbb készülékeknél pedig továbbra is kérdéses, mennyire éreznek majd hajlandóságot a gyártók azok kiterjedtebb támogatására.