Megnyitja Fuchsia rendszerét a külső fejlesztők felé a Google

Már bárki hozzájárulhat a Google négy éve bejelentett Fuchsia rendszerének fejlesztéséhez. A mikrokernel-alapú operációs rendszerről 2016-ban hullt le a lepel, azzal a Google elengedi az Androidnál vagy a Chrome OS-nél is használt Linux kernel kezét, helyette saját fejlesztésű jelenleg Zircon néven ismert rendszermagra vált. Noha eredetileg úgy tűnt, a Fuchsiával a Google az IoT eszközöket célozza majd, a vállalat 2017-ben már arról beszélt, hogy annak jövőjét többek között okostelefonokon, személyi számítógépeken képzeli el - a napokban közzétett blogposztjában pedig a Google általános célú, nyílt forrású operáció rendszerként írja le a projektet, amely jelenleg is aktív fejlesztés alatt áll.

A Fuchsiát a vállalat eddig is szabadon hozzáférhető git repositorykban fejlesztette, mostantól pedig külső hozzájárulásokat is fogad a rendszerhez. Ehhez a cég egy nyilvános levelezőlistát, illetve döntéshozatali modellt is közzétett, hogy átláthatóbbá tegye a rendszerrel kapcsolatos stratégiai döntéseket, továbbá egy hiba- és ügykövetőt is indított, hogy minden, a projektben részt vevő fejlesztő számára átlátható legyen, éppen annak mely részein folyik a munka.

Az érdeklődők a Google kapcsolódó oldalán már jelentkezhetnek a Fuchsia külső hozzájárulói csapatába. Mindezek mellett a Google már egy műszaki ütemtervet is közzétett a rendszer tervezett, alacsony szintű fejlesztései kapcsán, amely egyebek mellett egy a kernel driverektől függetlenül történő frissítését célzó keretrendszer kidolgozását, illetve a fájlrendszerek teljesítményének javítását is érinti.

Annak kapcsán még a fejlesztés megnyitásával is csak spekulációkra támaszkodhatunk, hogy mik a Google pontos tervei a rendszerrel. Noha azt a cég telefonokon és PC-ken is elképzeli, az "általános célú" felhasználás ennél jóval kiterjedtebb is lehet: ahogy a The Verge is írja, tudható, hogy a szoftvert a Google korábban okoshangszórókba szánt hardveren is tesztelte.