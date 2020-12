Már a Gmailből is szerkeszthetők a kapott Word dokumentumok

Kiszélesíti a Google Workspace és a Microsoft Office dokumentumok kompatibilitását a keresőóriás: a cég korábban G Suite-ként ismert, a Docs, Sheets, Slides, Meet és Calendar termékeket is tartalmazó szolgáltatáscsomagjának bizonyos funkciói már a Gmailbe is eljutnak, így az emailekben csatolt dokumentumok akár egyenesen a levelező felületéről is szerkeszthetők lesznek.

A felhasználóknak persze eddig is lehetőségük volt a Google szolgáltatásain keresztül módosítani az emailben kapott Word vagy egyéb Office dokumentumokat, ahhoz azonban először menteniük kellett azokat Google Drive tárhelyükre. Az újítással ez a lépés megspórolható és ha a kapott csatolmányok szerkesztésére lenne szükség, azok már egy kattintással megnyithatók a Docs, Sheets vagy Slides felületén, külön mentés nélkül - természetesen a szerkesztés után is megőrizve az eredeti formátumot. Ezt követően a szerkesztőfelületről rögtön el is küldhető a frissített fájlt tartalmazó válaszlevél, a csatolmányok letöltése, szerkesztése majd a kérdéses levelezés újbóli kikeresése nélkül.

De a Gmailen túl is jönnek újítások, a Docs például már egy-egy dokumentumon belül a vegyes oldalorientációkat is támogatja, illetve a Google ígérete szerint jövőre a szövegek mögé illeszthető képek is megérkeznek az online szövegszerkesztőbe. Ugyancsak említést érdemel a Sheetshez érkező Macro Conversion kiegészítő, amellyel a keresőóriás az Excel makrók importálását tenné egyszerűbbé saját táblázatkezelőjébe. A Google Calendar is frissül, a naptáralkalmazás egy Interop eszközt kap, amellyel a Microsoft Exchange rendszerével biztosítható az átjárhatóság, így mindkét platform felhasználói láthatják a másik oldal időbeosztását.

A frissítések kiadását a Google már megkezdte, azok ugyanakkor szokás szerint több lépcsőben jutnak el a felhasználókhoz - érkezésükre így valamikor a következő két hét folyamán lehet majd számítani.