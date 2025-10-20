Beleharap az AI a Wikipédia tortájába

A Wikipedia hosszú évek óta a világ egyik legértékesebb online információforrása, még ha néha vitatott pontosságúak is azok a bizonyos információk. Az AI-bummnak köszönhetően a platform ha lehet csak még jobban felértékelődött, mint az egyetlen olyan, nagy tömegek által használt online felület, ahová még nem tette be a lábát a mesterséges intelligencia annak minden előnyével és hátrányával együtt.

A nonprofit Wikimedia Alapítvány munkatársának friss bejegyzése szerint azonban az online enciklopédia sem teljesen immunis az újabb trendre, ami már számszerűsíthető is: a valódi emberekhez fűződő oldalmegtekintések 8 százalékot estek az előző évhez képest, ehhez hasonló mértékű visszaesést pedig nem igazán lehetett látni az elmúlt években. Az alapítvány számára kihívást jelent, hogy szétválassza a valódi látogatók és a botok által generált forgalmat. A májusi és júniusi időszakban kiugróan nagy forgalmat sikerült mérni, de ennek túlnyomó része olyan botoktól származott, amelyeket az észlelés elkerülésére terveztek

Az alapítvány szerint a forgalom csökkenése azzal magyarázható, hogy a keresőmotorokba épített generatív AI közvetlenül szolgáltat válaszokat és összefoglalókat, így az internetezők kisebb eséllyel kattintanak az oldalakra vezető linkekre, mivel azok kevésbé láthatóak. Továbbá észrevehető trend, hogy a fiatalabb generációk a közösségi videóplatformokon, például a TikTokon keresik már inkább az őket érdeklő információkat, mint a nyílt weben – fejtette ki Wikimedia képviselője.

Az üzemeltetők szerint azonban ettől még nem kevésbé fontos a Wikipédia, és már azzal a gondolattal is eljátszottak, hogy AI által generált összegzéseket vezessenek be, de a tesztet a szerkesztők kifakadása és ellenérzése után leállították. A látogatottság csökkenésének egyik negatív hosszútávú következménye a nehezebb fenntarthatóság: kevesebb önkéntes bővítheti és gazdagíthatja a tartalmat az alapítvány szerint, ezért a Wikipédia tartalmát is felhasználó közösségi cégeknek és AI-fejlesztőknek saját érdekük is, hogy több látogatót irányítsanak a forrásfelületre.

A Pew Research adatai szerint a Google Keresőből a kiadókhoz irányuló éves medián hivatkozási forgalom szinte minden héten csökkent 2025 májusában és júniusában, a veszteségek kétszeres arányban meghaladták a nyereségeket. A Graphite SEO cég kutatása szerint pedig 2024 novemberében az új webes cikkek közel fele valamilyen formában már AI segítségével készült, szemben a ChatGPT indulása előtti mindössze 5%-kal.