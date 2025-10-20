Áttörést ért el az amerikai gyártásban az Nvidia

A mesterséges intelligencia bumm egyik legnagyobb haszonélvezője, a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cégének számító Nvidia a hétvégén jelentős lépést tett afelé, hogy saját chipjeinek a gyártását legalább részben amerikai földön végezze bérgyártó partnerével, a TSMC-vel karöltve.

A vállalat szombaton bemutatta az első olyan, Blackwell processzorokat tartalmazó szilíciumostyát, melyet immár Amerikában, a TSCM arizonai üzemében gyártottak. Ez a chip jelenleg a cég legkeresettebb terméke, a tavaly bejelentett Blackwell platformot egyenesen a XXI. századi ipari forradalom egyik legjelentősebb összetevőjének titulálta a bemutató során a vállalat.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

A TSMC Phoenixben található komplexuma jelenleg az amerikai chipgyártás egyik fellegvárának számít, ahol a tervek szerint nem csak az Nvidia, hanem más megrendelők, így többek között az Apple és az AMD számára is gyártanak majd magas fokon integrált félvezető áramköröket 2-4 nanométeres illetve A16 gyártástechnológiákkal. Az üzem bővítése jelenleg is zajlik, melyre a tajvani bérgyártó több mint 150 milliárd dollárt allokált az elmúlt időszakban.

A fentiek ugyanakkor az Nvidia Blackwell architektúrájú GPU-i esetében nem jelentik azt, hogy a teljes készre szerelési folyamat Amerikában zajlik. Az ehhez hasonló, fejlett integrált GPU-k tokozása jelenleg még nagyrészt Tajvanon történik, mivel az amerikai üzemekben egyelőre nem áll rendelkezésre a Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) tokozási eljárás.

Vagyis az Arizonában gyártott Blackwell wafereket a TSMC-nek előbb el kell szállítania Tajvanra, majd a tokozást követően vissza az Egyesült Államokba, ahonnan a kész termékek olyan, helyi adatközpont-üzemeltetőkhöz kerülhetnek, mint a Microsoft, a Google, az Oracle vagy éppen az Amazon.