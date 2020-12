Hasít a TypeScript a GitHub felhasználói körében

Közzétette idei State of the Octoverse jelentését a GitHub: a platform trendjeit tavaly október és idén szeptember között vizsgáló elemzés a koronavírus-járvány érdekes hatására is rávilágít. A kutatás szerint GitHubon jelenleg több mint 56 millió fejlesztő van jelen, ami számottevő előrelépés a tavaly jelentett, 44 milliós bázishoz képest. Emellett a Fortune 50 vállalatoknak már mintegy 72 százaléka a GitHub Enterprise-t használja. A platform felhasználói az elmúlt egy éves időszakban több mint 60 millió repositoryt hoztak létre és több mint 1,9 milliárd alkalommal járultak hozzá különböző kódbázisokhoz.

A GitHubon aktív fejlesztők legnagyobb része, 34 százaléka Észak-Amerikában dolgozik - ez 2 százalékkal kevesebb, mint egy éve. A régiót 30,7 százalékkal követi Ázsia, ahol utóbbi érték 1,1 százalékos növekedést jelent, majd hajszálvékony, 0,1 százalékos növekedéssel Európa, a maga 26,8 százalékával. Dél-Amerikában a GitHub aktív fejlesztőinek 4,9 százaléka található (0,4 százalékkal több mint tavaly) 2 százalék Afrikában, 1,7 százalékuk pedig Óceániában dolgozik.

NAGYOT MENT A TYPESCRIPT

Ami a platformon használt programozási nyelvek népszerűségét illeti, a dobogós felállás nem változott tavaly óta, az élen továbbra is a JavaScript lovagol, nyomában a 2019-ben a második helyre feljött Pythonnal, illetve a harmadik helyre visszaszorult Javával. A leglátványosabb előrelépést az elmúlt év során egyértelműen a Microsoft háza tájáról ismerős TypeScript produkálta, amely mindjárt három helyet lépett előre egy év alatt, így a ranglétra negyedik helyét foglalja el. A sort a C#, majd a tavaly óta két helyet visszaeső PHP folytatja, a hetedik helyen az ugyancsak leszállóágon lévő C++ áll, amelyet 2019 óta helyet cserélt C és a Shell követ, előbbi a nyolcadik, utóbbi a kilencedik helyen - a TOP 10-es listát pedig idén is a Ruby zárja.

Itt a ráadás: Kubernetes all stars meetup (x) December 10-én a IC és a HWSW ingyenes, online meetupot tart, szuper előadói gárdával! December 10-én a IC és a HWSW ingyenes, online meetupot tart, szuper előadói gárdával!

Itt a ráadás: Kubernetes all stars meetup (x) December 10-én a IC és a HWSW ingyenes, online meetupot tart, szuper előadói gárdával!

Érdekesség, hogy a koronavírus-járvány miatt világaszerte érvényes lezárások a GitHubon is éreztették hatásukat, a kutatás szerint a fejlesztők munkaóráinak száma növekedett az időszak alatt, ám ezzel párhuzamosan a nyílt forrású projektekkel is jóval többet foglalkoztak. Míg a globális home office-t megelőzően az egy aktív felhasználóra jutó, nyílt forrású projektekre fordított munka aránya nem érte el a 20 százalékot, nem sokkal a legtöbb helyen márciusban életbe lépett első lezárások után ez az érték meredeken kilőtt és a 30 százalékot is átlépte.

Bár a hétvégéken csökkent a munka mennyisége, a fejlesztők a vizsgált hónapokban még így is többet dolgoztak mint a megelőző év során: ez 35 százalékkal több új repositoryt és 25 százalékkal több hozzájárulást jelent a nyílt forrású projektekhez. A hozzájárulások száma egyébéként Nigériában emelkedett a legmeredekebben az év során, ez 65,9 százalékos növekedést jelent, a régiót 64,5 százalékkal Hong Kong, majd 60,1-gyel Szaúd-Arábia követi.

Ugyancsak említést érdemel, hogy a vizsgált időszakban a GitHub népszerűsége oktatási platformként is látványosan növekedett, azzal éves viszonylatban már 73 százalékkal több tanár és 32 százalékkal több diák dolgozik. A részletes kutatásért érdemes felkeresni a GitHub kapcsolódó posztját.