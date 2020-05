Komoly előrelépést hoznak az új ARM processzormagok

Két új mikroarchitektúrával is megcélozza az okostelefon-piacot az ARM, a vállalat Cortex-A78 és Cortex-X1 processzormag-dizájnjairól is lerántotta a leplet, amelyekkel eddig megismert üzleti modelljét alaposan átalakítja. Az eddigi, alacsony fogyasztás mellett jó teljesítményt ígérő "arany középút" megközelítést a vállalat az A78-cal továbbra is megtartja, az X1 maggal viszont a lehető legizmosabb vas elkészítésére fókuszál, akár az energiaétvágy és a méret rovására. A mag nem csak az okostelefon-piacon hozhat látványos teljesítménybeli előrelépést, de akár a PC-s szegmensben is megágyazhat az ARM-os eszközök terjeszkedésének.

CORTEX-A78: A BIZTONSÁGOS, KÖVETKEZŐ LÉPCSŐFOK

A Cortex-A78 az Austin mikroarchitektúra-család harmadik iterációja, amely a korábban megismert A76 és A77 sablonjára épít. A mag a cégtől eddig megismert tervezési filozófiát viszi tovább, kiemelt hangsúlyt helyezve a teljesítmény, fogyasztás és a méret egyensúlyára. Az A78-cal a cég akár 20 százalékos teljesítménybeli előrelépést ígér, az elődével megegyező, 1 wattos magonkénti fogyasztás mellett - ez az archtiektúra fejlődésén túl az 5 nanométeres gyártási eljárás előnyeiből is fakad.

Az új, A78-as mag az előd A77 csúcsteljesítményével megegyező értékeket 36 százalékkal kisebb fogyasztás mellett képes elérni. Említést érdemel továbbá, hogy a processzormag továbbra is kompatibilis a jól ismert Cortex-A55 magokkal, big.LITTLE elrendezésben DynamiIQ klaszterekben.

CSÚCSTELJESÍTMÉNY BÁRMI ÁRON

Az igazán érdekes újítást azonban a Cortex-X1 hozza, amellyel a gyártó a teljesítmény maximalizálását tűzte ki célul. A dizájn a Cortex-X Custom Program szárnyai alatt készült: ez a már ismert Built on ARM Cortex Technology programjának következő generációja, amelynek keretei között a cég ügyfelei már a processzorok tervezésének korai szakaszában együttműködhettek az ARM csapatával, így saját igényeikhez igazíthatták a dizájnokat. A program legismertebb résztvevője a Qualcomm volt, amely processzoraiban aztán a chiptervezővel együttműködésben készített magokat saját brandje alatt tüntette fel. A Cortex-X Custom Program ugyanezt a koncepciót viszi tovább, még részletesebb lehetőségeket nyújtva ügyfeleinek a processzormagok egyedi átalakítására.

A most bejelentett X1 lapkával egyelőre ugyanaz az IP jut el az ARM valamennyi ügyfeléhez, ugyanakkor a cég nyitott a későbbiekben egyedi iterációk fejlesztésére is. Ahogy az Anandtech is rávilágít, az X1 alapvető dizájnja sokban hasonlít az Cortex-A78-éra, fontos különbség, hogy fentebb említett teljesítmény-fogyasztás-méret triónak szinte csak az első tagjára fókuszál.

Azonos frekvenciák mellett az X1 a Cortex-A78-hoz képest 22 százalékos teljesítménybeli előrelépést ígér az egészszámos (integer) műveleteknél - ez a szám az előd Cortex-A78-hoz viszonyítva már kereken 30 százalék. Gépi tanulás esetében mindkét magra egy tejles kört ver rá a Cortex-X1, vagyis az A77-hez és A78-hoz képest is 100 százalékos előrelépést ígér. Ahogy a lap is kiemeli, egy X1 magokkal szerelt SoC nagyon látványos fejlődést hozhat az okostelefon-piacon, akár 37 százalékos teljesítménybeli növekedést hozva a Qualcomm Snapdragon 865-höz és a hasonló mai csúcslapkákhoz képest.

Persze ehhez nagyobb étvágy is párosul, a Cortex-X1 várhatóan másfélszer többet fogyaszt majd, mint az A78 magok, illetve számottevően nagyobb is lesz, bár azt az ARM egyelőre nem közölte, nagyjából mekkora alapterületre lehet számítani. Azt mindenesetre elárulta a cég, hogy az okostelefonokba szánt processzoroknál legalábbis nem valószínű, hogy két X1 magnál több kerülne egy lapkára.

A Qualcomm esetében nem lenne meglepő, ha cégtől már ismert konfigurációhoz igazodva, egy Cortex-X1, három A78 és négy A55 maggal szerelné fel későbbi Snapdragon processzorait. Az új magok bejelentése kapcsán a Samsung is igyekezett aláhúzni az ARM-mal való szoros együttműködését - ami alapján jó eséllyel a koreai óriás is lecsap majd az X1 magokra, amelyek aztán saját, Exynos lapkáiban is felbukannhatnak. Az első, Cortex-A78 és Cortex-X1 magokkal szerelt chipekre persze még várni kell, azok első példányai valószínűleg csak 2021-ben jutnak majd el az okostelefonokba, vagy akár notebookokba.