Erős lett a Qualcomm negyedik üzleti negyedéve

Erős negyedévet zárt a Qualcomm: a szeptember 27-ével véget ért, a chipgyártó naptárja szerinti 2020-as negyedik üzleti negyedévben mintegy 73 százalékkal híztak a cég bevételei amelyek így 8,3 milliárd dollárnál álltak meg. A profit növekedése még látványosabb volt, a vállalat tavalyi üzleti Q4-ben jelentett, 506 millió dollárjához képest a nyereség most egészen 2,96 milliárd dollárig kúszott fel. A sikert a vállalat főként az okostelefon-piacon népszerű 5G chipjeinek köszönheti, amelyek már nem csak a csúcsmodellekbe, köztük a nemrég debütált iPhone 12 szériába, de a kedvezőbb árú készülékekbe is utat találtak.

A bevétel oroszlánrészét így nem meglepő módon a fenti chipek fejlesztéséért is felelős QCT (Quaclomm CDA Technologies) üzletág hozta a cégnek, az 4,9 milliárd dollárt termelt, 38 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A licenceléssel foglalkozó QTL (Qualcomm Technology Licensing) divízó eközben 1,5 milliárd dollár bevételről számolt be, ez ugyancsak szép, 30 százalékos előrelépés a 2019-es Q4-hez viszonyítva. A bevételeket ugyancsak megdobta a Huawei-jel kötött elszámolási megállapodás az év korábbi szakaszaiban értékesített termékekre vonatkozóan - ez 1,8 milliárd dollárt hozott a cégnek a konyhára.

Ami a cég teljes, 2020-as üzleti évre vonatkozó teljesítményét illeti, bevételei az év során 3 százalékot híztak a 2019-es év eredményeihez képest, így 23,5 milliárd dollárnál álltak meg - a profit növekedése azonban jóval látványosabb, 19 százalékos volt, az éves nyereség így 5,2 milliárd dollár lett.

A vállalat a jövő kapcsán is kifejezetten bizakodó: várakozásai szerint idén mintegy 200 millió 5G támogatással szerelt okostelefon talál majd gazdára, 2021-re pedig ez a szám az 500 milliót is eléri majd - de a cég az autókba szánt, illetve IoT komponensektől is komoly növekedésre számít. A vállalat a 2021-es első üzleti negyedévben 7,8-8,6 milliárd dolláros bevételt vár, a Q1-nek már az iPhone 12 modellek eladásai is érezhető lendületet adnak majd.