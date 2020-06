Jönnek a vállalatokon átívelő Slack csatornák

Új funkcióval folytatja az email elleni hadjáratát a Slack, a nagyvállalati kollaborációs alkalmazásban már nem csak az egyes szervezeteken belül, de azok között is lehetőség nyílik a kommunikációra és együttműködésre. A Slack Connect névre hallgató megoldást a cég több mint négy éve fejleszti, azzal a partnercégek egymással és ügyfeleikkel is biztonságos csatornán vehetik fel a kapcsolatot.

A mától élesedő Slack Connect segítségével egyetlen Slack csatornában akár 20 szervezet is összegyűlhet - így egy-egy vállalat teljes beszállítói láncát, netán befektetőpartnereit is egyetlen csatornába rendezheti, jóval átláthatóbbá és gyorsabbá téve a kommunikációt az a különböző projektek során.

Persze a külső felek bevonása biztonsági kockázatokat is felvet, éppen ezért a Slack igyekszik mindenkit megnyugtatni, hogy a szolgáltatás nagyvállalati biztonsági funkciói a Slack Connectre is változatlanul kiterjednek. A rendszergazdák folyamatos rálátást kapnak az adott szervezet adataira és szabályozhatják, hogy azokhoz mely külső felek férhetnek hozzá. Ahogy a vállalat hangsúlyozza, a megoldás komoly előnye az emaillel szemben, hogy számottevően csökkenti az adatszivárgások 90 százalékáért felelős phishing támadások kockázatát, hiszen az egyes csatornákhoz csak a jóváhagyott, megbízható partnerek csatlakozhatnak.

A közös csatornákban a Slack appok is közösen használhatók (legalábbis ha minden félnél telepíve vannak), illetve a különböző integrációkból is valamennyi fél profitálhat. A vállalat a közeljövőben Outlook és Google Calendar integrációt is ígér platformján, így a Slack például automatikusan ellenőrizheti egy-egy csatorna minden résztvevőjének naptárját, a legmegfelelőbb meeting időpontok megkeresésére.

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

A Slack Connect a vállalat fizetős ügyfelei számára már elérhető - azt egyelőre nem tudni, a Slack idővel tervezi-e a funkció lecsorgatását az ingyenes kiadásba. Az új funkció komoly fegyvertény lehet a cég kezében fő riválisával, a Microsoft Teamsszel folytatott csatában.

Noha mindkét kollaborációs platform számottevő növekedést produkált az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány miatt világszerte elrendelt home office-nak hála, a Teams menetelése jóval látványosabb volt, miközben a Slack továbbra is ódzkodott havi aktív felhasználószámának közlésétől. Utóbbi mindenesetre a közeljövőben jócskán megugrik majd, a Slack ugyanis nemrég kötött megállapodást az Amazonnal, amelynek értelmében szolgáltatását szinte teljesen AWS-re költözteti, az online óriás pedig dolgozói körében vezeti be a kollaborációs app használatát. A Slack Connect így hamarosan Amazon partnerei számára is vonzóbbá válhat. Mindezek mellett a Slack hangsúlyosan az email intézményével szembeforduló retorikája is fenyegető lehet a Microsoftra nézve, azzal ugyanis nem csak a Teamsszel, de az Outlookkal is szembehelyezkedik a cég.