Hamarosan a Chatre költözteti át a Hangouts felhasználóit a Google

Folytatja a rendrakást a csevegőalkalmazásainak káoszában a Google, a vállalat blogposztjában bejelentette, eddig csak a Workspace ügyfeleknek elérhető Chat szolgáltatása jövőre bárki számára ingyenesen igénybe vehető lesz, arra pedig 2021 elején a Hangouts felhasználók migrációját is megkezdi.

A Chat mind a Gmail felületéről, mind pedig önálló alkalmazás formájában díjmentesen elérhetővé válik, abban egy sor, a Hangoutsból jól ismert funkció megtalálható, a privát és csoportos beszélgetésektől az automatikus válaszjavaslatokig. A Gmail phishing védelmi megoldásaival is felvértezte a szolgáltatást a Google, a beérkező gyanús linkeket a szolgáltatás automatikusan összeveti a keresőóriás Safe Browsing adatbázisával, és jelzi a felhasználóknak ha gyanús hivatkozásról van szó.

A Google 2021 első felében elkezdi a Hangouts felhasználók beszélgetéseinek, mentett előzményeinek, illetve kontaktlistáinak migrációját a Chat felületére, ennek részleteiről a folyamat kezdetekor értesíti majd a felhasználókat. Ugyanígy jövő év elején az Egyesült Államokban elérhető Google Fi mobilszolgáltatás támogatását is elveszíti a Hangouts, annak felhasználói az SMS küldéshez és a hívások lebonyolításához azonban cég Messages alkalmazását használhatják majd - szokásához híven tehát a Google most is hagy némi kavarodást chat-ökoszisztémájában. Jövőre a Messages irányába is lehetőség lesz a Hangouts tartalmak migrációjára.

A vállalati felhasználóknak is ideje lesz Chatre váltani, a Google a következő hónapokban értesíti majd a Workspace rendszergazdákat a migráció részleteiről. A több lépcsőben levezényelt áttérés lezárultával a Google végleg megszünteti Hangouts szolgáltatását.