VPN-nel bővül a Google One

Saját VPN-nel egészíti ki Google One előfizetési csomagját a Google, azt a 2 terabájt vagy annál nagyobb felhős tárterületet bérlő ügyfelek vehetik majd plusz díjazás nélkül igénybe. A megoldással, ahogy a hasonló szolgáltatások jelentős része, a Google is extra biztonsági réteget igyekszik nyújtani felhasználóinak, ha kétes védelmű vagy nyilvános Wi-Fi hálózatokat használnak.

Az egész pontosan VPN by Google One névre keresztelt szolgáltatás a Google One appból érhető el, ahol egy bökéssel bekapcsolható. A VPN nem csak a Google One ernyője alá tartozó szolgáltatások, de az adott telefon teljes online adatforgalmát védi - legalábbis androidos eszközökön, a megoldás ugyanis egyelőre csak a Google mobil operációs rendszerén vehető igénybe. A Google One weboldalán ugyanakkor a cég arról beszél, a szolgáltatás hamarosan további platformokra is eljut, beleértve az iOS mellett a Windows és macOS rendszereket is.

Miért a Go a legjobban vágyott programozási nyelv? (x) A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért! A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért!

Miért a Go a legjobban vágyott programozási nyelv? (x) A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért!

A Google ígérete szerint egyáltalán nem naplózza a VPN felhasználóinak hálózati forgalmát, illetve IP-címét sem rendeli hozzá tevékenységeihez - noha minimális mértékű naplózást végez, a szolgáltatás minőségének garantálására. A cég azt is kiemeli, a VPN-hez tartozó kliensoldali libraryk nyílt forráskódúak így azokat az érdeklődők szabadon górcső alá vehetik.

A VPN by Google One a hetekben elérhetővé válik, első körben az Egyesült Államokban, a következő hónapok során azonban a szolgáltatás további régiókban is megjelenik majd a havi 10 dollárért (hazánkban havi 3590 forintért) igénybe vehető, 2 terabájt online tárhelyet biztosító csomag előfizetői számára.