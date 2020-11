Klaviatúrába integrálva is elérhető a Raspberry Pi 4

Billentyűzetbe költözik a legújabb Rasberry Pi: a népszerű fejlesztői lapka mögött álló Raspberry Pi Foundation bejelentette a széria legújabb modelljét, a Raspberry Pi 400-at. Lényegében egy kompakt, billentyűzetbe épített Rasbperry Pi 4-ről van szó, amellyel a vállalat az olyan klasszikus PC-k, mint az ugyancsak a klaviatúrába integrált ZX Spectrum vagy Commodore modellek nyomdokaiba lépne.

A Raspberry Pi 400 az íróasztalokon is kevesebb helyet foglal, mint egy hagyományos Rasbperry Pi 4 és egy billentyűzet kombinációja, ráadásul a fejlesztőgárda az új eszközben dolgozó vasat valamelyest fel is turbózta, a 4 gigabájt RAM-mal szerelt, integrált Raspberry Pi 4 az alapítvány kapcsolódó blogposztja szerint kevésbé melegszik, és gyorsabb is mint hagyományos társa. Az új eszközben dolgozó négymagos Broadcom BCM2711 SoC Cortex-A72 magjai egész pontosan 1,8 gigahertzen ketyegnek, ami nem elhanyagolható, 0,3 gigahertzcel haladja meg a mezei Rapsberry Pi 4-nél látott órajelet.

A csatlakozók terén ugyanakkor egy hajszállal visszafogottabb a Raspberry Pi 400 azon ugyanis a két USB 3.0 mellett csak egy USB 2.0 aljzatot találunk, szemben a hagyományos modell kettő csatlakozójával - úgy tűnik az integrált billentyűzet nem jelenti, hogy több szabad USB port maradna az eszközön. Ettől eltekintve ugyanakkor lényegében megegyezik a kínálat, a kompakt gép hátoldalán megtaláljuk az ismert két microHDMI és egy darab gigabites Ethernet csatlakozót, az USB-C tápaljzatot, GPIO tűket, illetve a microSD foglalatot is. Természetesen az integrált Wi-Fi 802.11b/g/n/ac és Bluetooth 5.0 BLE támogatás is adott.

A frissen bejelentett Raspberry Pi 400 nettó 70 dollárért lesz megvásárolható, nettó 100 dollár ellenében pedig komplett csomagot kínál a cég, amelyben a billentyűzet-számítógép mellett egér, USB-C tápegység, Raspberry Pi OS rendszerrel előre telepített SD kártya, microHDMI-HDMI kábel, illetve nyomtatott útmutató is található az eszközhöz. A Raspberry Pi 400 billentyűzete egyelőre angol, francia, olasz, német és spanyol kiosztással érhető el, a későbbiekben azonban az összes, a hivatalos Raspberry Pi klaviatúra által is támogatott nyelvre szabva megvásárolható lesz.