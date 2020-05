Már 8 gigabájt RAM-mal is elérhető a Raspberry Pi 4

Nem egészen egy évvel ezelőtt látott napvilágot a Raspberry Pi legfrissebb, 4-es kiadása - az évforduló közeledtével pedig a hobbisták és fejlesztők körében is népszerű lapka mögött álló Raspberry Pi Foundation most felturbózza a tavalyi modellt, amely duplázott memóriával, azaz 8 gigabájt RAM-mal is elérhető lesz. A kütyüvel párhuzamosan annak alapértelmezett operációs rendszere is megújul, és egyelőre béta címke alatt ugyan, de 64 bites variánst is kap.

A Raspberry Pi 4 tavaly eredetileg 1, 2 és 4 gigabájt RAM-mal szerelt verziókban látott napvilágot, ugyanakkor a készüléken dolgozó BCM2711 lapka ennél jóval több memóriának is teret enged, a chip akár 16 gigabájt LPDDR4 SDRAM-ot is támogat. Az eszköz fejlesztői szerint a fő megkötést a tavalyi rajtkor az jelentette, hogy a piacon nem volt a Raspberry Pi kialakításához megfelelő formátumú 8 gigabájtos LPDDR4 lapka - ugyanakkor idén a Micron már felvette kínálatába a ezeket a memóriamodulokat is, amire a Raspberry Pi csapata gyorsan le is csapott.

A RAM mellett az új modell a tápellátásban tér el valamicskét a tavaly megjelent változatoktól, a nagyobb memória ellátásához szükséges, izmosabb táp komponenseit a szervezet az USB 2.0 portok mellől az az USB-C aljzat mellé költöztette - ettől eltekintve azonban megegyezik a már korábban megismert kialakítással. A 8 gigabájt RAM-mal szerelt variáns már most megrendelhető, a hazai hivatalos Raspberry Pi viszonteladóknál bruttó 32 ezer forintos árcédulával - a 4 gigabájtos modell így bruttó 25 ezer, a 2 gigabájtos variáns pedig 16 ezer forintért érhető el.

De nem csak hardveroldalon jönnek újítások, a lapka alapértelmezett operációs rendszere egyelőre béta címkével 64 bites variánst is kap, és új név alá költözik, Raspbian helyett Raspberry Pi OS-ként fut tovább. Ezzel a fejlesztők igyekeznek egyértelművé tenni, hogy a Raspberry Pi ajánlott rendszeréről van szó, a 64 bites nyitás pedig kifejezetten a haladó felhasználókat célozza, akik azon már egy-egy folyamat számára a teljes, 8 gigabájt memóriát címezhetővé tehetik - a 32 bites rendszerek ennek korlátját 3 gigabájtnál húzzák meg. Persze akadnak már más, 64 bites, a Raspberry Pi-t célzó disztribúciók - ezek sorába pedig most a hivatalos rendszer is beáll.

A Raspberry Pi 4-ből az elmúlt év során közel hárommillió darab talált gazdára - az eladások pedig idén áprilisban különösen látványosan emelkedtek, miután sokan a koronavírus járvány miatti globális távmunka alatti hobbiszintű bütyköléshez vagy épp tanuláshoz is bevásároltak az eszközökből.