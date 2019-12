Több mint 30 millió Raspberry Pi-t talált gazdára 2012 óta

A fejlesztői lapka népszerűsége töretlenül növekszik.

Tekintélyes mérföldkőhöz érkezett a Raspberry Pi Foundation: a szervezet fejlesztők és hobbisták körében is népszerű fejlesztői lapkájából megjelenése óta immár 30 millió darab talált gazdára. Az eredményről Eben Upton, a a Raspberry Pi Foundation alapítója Twitteren számolt be.

A népszerű készülék első kiadása 2012-ben jelent meg, az eszközökből az első évben 700 ezer darabot értékesítettek - a fenti számhoz persze azóta több készülékgeneráció is hozzájárult, a készülék alapvető kialakítása azonban az elmúlt mintegy nyolc év során nem sokat változott. A közönség viszont annál inkább, az eszközt fejlesztői eredetileg ugyanis oktatási célokra hozták létre iskolák számára, emellett a fejlődő régiókba szánták olcsó PC alternatívaként. A rendkívül barátságos árú, jól dokumentált eszköz azonban robbanásszerűen terjedni kezdett a fejlesztők és a hobbielektronika kedvelői körében is, akik számos automatizációs, IoT vagy egyéb projekthez használják azt máig, a háztartásoktól egészen az éles kereskedelmi környezetekig.

A Raspberry Pi modellek eladásai 2014-ben már elérték a 4 milliót, 2016-ban a 10 milliót is átlépték, 2017-ben pedig összesen már 14 milliónál is több eszköz kelt el. Az elmúlt két évben a lapka erre lényegében ráduplázott, a bűvös 30 milliós eredményt egész pontosan idén december 12-én tudhatta maga mögött Upton tweetje szerint.

A készülék sikerét az is jól mutatja, hogy az elmúlt években a piacon számtalan, hasonló koncepciót követő, egyetlen áramköri lapra építő klón jelent meg különböző gyártók seregétől. Utóbbiaknál ráadásul nem csak a kínai garázscégek sokaságára kell gondolni, 2017-ben például az ASUS is bejelentette a Raspbery Pi-jal szinte azonos kialakítású Tinker Boardját, illetve a Google gépi tanuláshoz kihegyezett Coral lapkája is merít az eszköztől.

A Rasberry Pi legutóbbi kiadása egyébként egészen friss, idén júniusban látott napvilágot, kifejezetten izmos hardverrel, amely a gyártó szerint két 4K monitort is képes meghajtani. A készülék rendhagyó módon többféle memóriaopcióval kapható, 1, 2 vagy 4 gigabájt LPDDR4 SDRAM-mal a fedélzetén.