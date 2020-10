Szakít az elődök kialakításával a Raspberry Pi Compute Module 4

Bemutatkozott a Raspberry Pi 4 Model B beágyazott rendszerekbe szánt kiadása, a Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Hasonló, lecsupaszított verziót már a fejlesztői lapka korábbi modelljeiből is piacra dobott a Raspberry Pi Foundation, a legfrissebb Compute Module azonban elődeitől eltérő, még kompaktabb kivitelben érkezik. A Raspberry Pi Foundation szerint az évente eladott, mintegy hétmillió Rasperry Pi eszköznek több mint fele köt ki ipari környezetben, a digitális megjelenítőktől a vékony klienseken át a különböző munkafolyamat-automatizációs megoldásokig.

Noha a kisebb helyigény alapvetően pozitívum, az új kialakítás mégis rossz hír lehet azoknak, akik a korábbi, JEDEC DDR2 SODIMM foglalatban ülő Compute Module-okat cserélték volna ki az izmosabb hardverre eszközeikben. A Raspberry Pi Compute Module-ok egyik erőssége ugyanis épp a generációkon átívelő kompatibilitás volt, amelyet az új dizájnnal elvágnak a tervezők. Az új modellel a vállalat két, nagy sűrűségű merőleges csatlakozóra tér át, melyek egyike a tápellátásról, illetve a kisebb sebességű interfészek támogatásáról gondoskodik, míg a másik kifejezetten a nagy sebességű interfészeket szolgálja ki. Ezzel a lapka számottevően zsugorodik - így értelemszerűen az arra építő eszközök is kisebbek lehetnek.

A fejlesztés megkönnyítéséhez a CM4 szokás szerint egy bővítőlapkát is kap, a Compute Module 4 IO Boardon megtalálhatók az ismert fizikai csatlakozók, azaz két USB, egy Ethernet, illetve két teljes értékű HDMI aljzat is, továbbá microSD és PCI Express Gen 2 x1 foglalat is került rá. A kiegészítővel az ismert 40 GPIO tűs bővítőlapkák vagy HAT-ek is használhatók, illetve a kamerák is kijelzők csatlakoztatásához szükséges FPC csatlakozók is ott vannak rajta.

A Raspberry Pi CM4-en a nagy testvérről ismert hardvert találjuk, beleértve a négy, 1,5 gigahertzen ketyegő Cortex-A72 maggal dolgozó Broadcom BCM2711 processzort, a 2, 4 és 8 gigabájtos opciók mellett azonban már 1 gigabájt LPDDR4-3200 SDRAM-mal is elérhető az eszköz, 8, 16 vagy 32 gigabájt eMMC Flash tárhely mellett. A fedélzeten emellett Bluetooth 5.0-nak, illetve 2,4 és 5 gigahertzes, 802.11b/g/n/ac szabványokat támogató Wi-Finek is jutott hely - a rádiós képességek pedig akár U.FL csatlakozós antennával is felturbózhatók. Akárcsak a teljes értékű Raspberry Pi 4 Mobel B-n, itt is két HDMI kimenetet találunk, OpenGL ES 3 támogatással érkező VideoCore VI grafikával. Az eszközre 28 GPIO tűt zsúfoltak a fejlesztők. A Raspberry Pi CM4 indulóára nettó 25 dollár, a kiegészítőlapka pedig nettó 35 dollárért vásárolható meg.