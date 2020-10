Meghalt a Samsung elnöke

A hétvégén életének 78. évében elhunyt a Samsung eddigi legnagyobb jelentőségű vezetője, Lee Kun-hee, aki leginkább korrupciós botrányairól vált ismertté amellett, hogy a dél-koreai vállalatot silány tucattermékeket gyártó, lenézett gyártóból vezető globális technológiai óriássá alakította át. A cég vezetését akárcsak az uralkodó dinasztiáknál, így a Samsungnál is fia örökli majd meg, ahogy Kun-hee is örökölte a haláláig betöltött pozíciót apjától, vállalat alapítójától.

Kun-hee halálának okát nem hozta nyilvánosságra a vállalat, a cégvezetőt azonban 2014-es szívinfarktusát követően folyamatosan kórházban ápolták, a társaság tényleges irányításában azóta nem vett részt. Pozíciója már ennél is korábban megingott, amikor több alkalommal is olyan vesztegetési, korrupciós ügyletekbe bonyolódott, melyek az ázsiai ország legfelsőbb politikai hatalmi szintjéig is elértek. Kun-hee végül az ügyeket megúszta elnöki kegyelemmel vagy felfüggesztett börtönbüntetéssel.

Az apja nyomdokaiba lépő Lee Jae-yong nem kevésbé megosztó figurája a koreai üzleti életnek. A cég örököse még apja életében, 2017-ben súlyos korrupciós botrányba keveredett, melynek jelentőségét jól jelzi, hogy az akkori dél-koreai elnök, Park Geun-hye is kénytelen volt lemondani az ügy kapcsán. Jae-yong egy évet ült előzetes letartóztatásban, végül 2018-ban engedték szabadlábra felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása mellett.

Lee Kun-hee elvitathatatlan érdeme ugyanakkor, hogy a Samsung a vezetése alatt igazi globális óriásvállalattá nőtte ki magát, Dél-Korea pedig szintén rengeteget köszönhet a cégnek, mely leányvállataival együtt az ország GDP-jének mintegy ötödét adja.