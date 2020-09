Új, olcsóbb Galaxy S20 variánst jelentett be a Samsung

Pénztárcabarát(abb) új modellel bővül a Samsung Galaxy S20 sorozata, bemutatkozott a Galaxy S20 FE, azaz "Fan Edition" amely a csúcsszéria potméterét néhány helyen visszatekerve igyekszik lefaragni az árból, lehetőleg nem túl fájdalmas áldozatok mellett. Ez pedig első blikkre kifejezetten jól sikerül az eszköznek, egyes "kompromisszumok" még vonzóbbá is tehetik a készüléket a vásárlók számára a tavasszal bemutatkozott nagy testvéreknél. Persze azért továbbra sem filléres okostelefonról van szó.

Az S20 FE változtatásai már a készülékházon tetten érhetők, az ugyanis a szokásos fémkeretes üvegszendvics helyett matt, polikarbonát hátlapot kapott. Bár ez nem feltétlenül kölcsönöz olyan prémium megjelenést az eszköznek mint a többi S20 modell esetében, cserébe kevésbé kell félteni a telefont leejtésnél, és akár az eszköz tapintása is kellemesebb lehet - ez majd az éles tesztek során derül ki. A készülékház itt is IP68-as víz- és porállósági besorolást kapott.

A sorozat kijelzőiről ismert oldalsó íveket is kisimította a gyártó, az S20 FE-n egy teljesen sík, 6,5 hüvelykes, 20:9-es képarányú, 1080x2400 pixel felbontású AMOLED panel található, amelybe a szériához hűen felül középen ütött kameralyukat a Samsung. A felbontás tehát kisebb mint a zászlóvivők esetében, ugyanakkor a 405 PPI-is pixelsűrűségre így sem lehet panasz, ráadásul az oldalsó ívek hiánya sokaknak még pozitívum is lehet, hiszen az ívelt szélek nem csillannak be a nap- vagy lámpafényben. A panel további hatalmas erőssége, hogy ha az íveket és pixelszámot nem is, a 120 hertzes frissítési rátát megörökölte a tavaszi modellektől.

A műanyag házban természetesen a Qualcomm Snapdragon 865 chip dolgozik, igaz mellette 6 gigabájt RAM-mal kell beérni. A tárhely mérete 128 gigabájt, ez microSD kártyával bővíthető. A hátoldalon három kamerát találunk, egy 12 megapixels, optikai képstabilizációval kiegészített, f/1.8-as fő szenzort, egy ugyancsak 12 megapixels, f/2.2-es ultraszéles látószögű kamerát, valamint 3x optikai zoomra képes, f/2.0-s telefotó kamerát, szintén optikai képstabilizációval támogatva. Az f/2.0-s előlapi kamera felbontása 32 megapixel. Az eszközt egy tekintélyes, 4500 mAh kapacitású akku látja el szuflával, amely vezeték nélkül is tölthető, illetve fordított vezeték nélküli töltésre is képes.

A készülék LTE és 5G kiadásban is napvilágot lát, hazánkban ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, csak előbbi verzió lesz megvásárolható, idén október 2-től. Ehhez bruttó 250 ezer forintos ajánlott végfelhasználói ár párosul, amely mintegy 50 ezer forinttal olcsóbb, mint az alap S20 modell a Samsungtól közvetlenül megvásárolva. Továbbra sincs szó tehát tömegtelefonról, a sorozat tavasszal bemutatkozott, legkisebb tagjának ugyanakkor egészen komoly házon belüli konkurenciát jelenthet az új S20 FE.