Élesedett a szelfis számlanyitás a Gránit Banknál

Tovább egyszerűsíti az online számlanyitást a Gránit Bank, a pénzintézet bejelentette új, szelfis számlanyitási megoldását, amellyel Magyarországon elsőként, akár élő videós azonosítás nélkül is teljes értékű bankszámla nyitható a bank mobilappjából. Az újítást az MNB 26/2020 számú, október elsején hatályba lépett rendelete teszi lehetővé, amely meghatározza, hogyan kell lebonyolítani a közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítást ahhoz, hogy az megfeleljen a pénzmosásellenes rendelkezéseknek.

Az új rendelethez igazodva elindult szolgáltatás a Gránit Bank iOS-es és androidos Gránit eBank mobilbanki alkalmazásából is igénybe vehető, azzal szelfi videóval, az igazolványok befényképezésével, illetve a személyi igazolvány NFC-s beolvasásával el is indítható az új bankszámla létrehozása, anélkül, hogy a felhasználónak videochaten banki ügyintézővel kellene találkoznia, így a megoldás akár éjszaka vagy hétvégén is igénybe vehető.

A szelfis módszerrel megnyitott, akár egy munkanap alatt élesedő lakossági számlák teljes értékű bankszámlák, azokra semmilyen plusz korlátozás nem vonatkozik. A szelfis számlanyitáshoz nem szükséges másik bankból történő utalás, az 0 forintos számlavezetési díjjal elvégezhető, illetve a készpénzfelvétel lehetőséget vagy a fizetési tranzakciók összegét sem korlátozza a Gránit Bank.

A pénzintézet szerint a koronavírus-járvány kitörése óta 50-ről közel 75 százalékra nőtt azon ügyfeleinek aránya, akik a napi pénzügyek intézéséhez inkább mobilalkalmazást használnak, továbbá 10 százalék már a tranzakciók fogadásához szükséges, bankszámlaszámot helyettesítő email címet, vagy mobilszámot is rögzített. A bank "több száz" fizetési kérelmet rögzített, amelyeknél a tranzakciók átlagos értéke 16.700 forint volt.

Ugyancsak említést érdemel, hogy a Gránit eBank appban már az Azonnali Fizetési Rendszer MNB szabványainak megfelelő QR-kódos utalás is indítható. Ehhez az alkalmazásban generálható a szükséges QR kód, azzal pedig gyorsan lerendezhetők a tranzakciók - például szétdobható egy közös sörözés, vacsora ára.