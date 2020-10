A cég tavaszi csúcstelefonjai közé ékelődik a OnePlus 8T

Megérkezett a OnePlus új, őszi csúcstelefonja a OnePlus 8T: a gyártó az új modellel a tavasszal bemutatkozott OnePlus 8 Pro képességeinek nagy részét igyekezett barátságosabb árcédulával elérhetővé tenni. Idén a 8T szériából nem érkezik Pro variáns - a OnePlus jelenleg nem nagyon tud mivel a 8 Pro fölé licitálni, így inkább egyetlen telefont pozicionál a két tavaszi modell közé.

Az új OnePlus 8T az áprilisban megismert OnePlus 8-éval megegyező, 6,55 hüvelykes, sík AMOLED kijelzővel érkezik, 2400x1080 pixel felbontással, HDR10+ plecsnivel - és a Pro modell 120 hertzes frissítési rátájával megtoldva. Az eszköz kijelzője mögött kapott helyet az ujjlenyomat-olvasó, bal felső sarkába ütve pedig szelfikamera figyel.

Az üvegszendvics készülékházban nem meglepő módon a Qualcomm Snapdragon 865 SoC dolgozik amelyhez 8 vagy 12 gigabájt RAM, illetve 128 vagy 256 gigabájt UFS 3.1 tárterület párosul. A telefonban egy 4500 mAh kapacitású akkut találunk, amely akár a OnePlus 65 wattos Warp Charge gyorstöltési megoldásával is felpumpálható - 0-ról 100 százalékra a gyártó szerint akár 39 perc alatt, az 58 százalékos töltöttség eléréséhez pedig csak 15 percre van szükség. Persze az USB-PD támogatás is adott, azzal 27 wattal tölthető a készülék - a vezeték nélküli töltés itt is kimaradt a felhozatalból.

Októberben a Go nyelvnek hódolunk! Októberben 15-én folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban. Októberben 15-én folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban.

Októberben a Go nyelvnek hódolunk! Októberben 15-én folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban.

A hátlap bal felső sarkában elhelyezkedő, téglalap alakú kameraplatformon négy szenzor található, a fő kamerában egy 48 megapixeles, f/1.7-es Sony IMX586 érzékelő figyel, optikai képstabilizációval, ezen felül egy 16 megapixeles, f/2.2-es ultraszéles látószögű kamerát, illetve egy f/2.4-es, 5 megapixeles makrókamerát is találunk az eszközön, egy 2 megapixeles mélységérzékelő mellett. A szelfikamera felbontása 16 megapixel.

A OnePlus 8T 5G támogatással és az Android 11-re épülő OxygenOS 11-gyel a fedélzetén érkezik, a készülék már előrendelhető a gyártó weboldaláról, kiszállítása pedig október 23-án indul. A OnePlus legújabb okostelefonja bruttó 667 eurós indulóáron vásárolható meg.