Új Intel lapkával és OLED panellel frissül a Razer Blade Stealth 13

Frissíti 13 hüvelykes gamer notebookját a Razer: a vállalat bejelentette az új Razer Blade Stealth 13-at, amely friss Intel vassal, illetve egy új kijelzőopcióval megpakolva érkezik, várhatóan még októberben. A minimalista dizájnon a gyártó nem változtatott, az új képernyővel ugyanakkor igyekszik a gamer közönség mellett a tartalomkészítők felé is jobban nyitni.

A Blade Stealth 13 legfontosabb újítása a processzor, a gamer notebook ismerős, alumíniumból mart készülékházában immár egy négymagos Intel Core i7-1165G7 chip dolgozik, 2,8 gigahertzes alap- és 4,7 gigahertzes csúcsfrekvenciával. A lapkához 16 gigabájt RAM tartozik, illetve dedikált GPU is jutott bele, a 4 gigabájt GDDR6 RAM-mal operáló Nvidia GeForce GTX 1650 Ti formájában. A belső tárhelyről egy 512 gigabátjos SSD gondoskodik. A gép oldalain két USB 3.1-es USB-A, két USB-C mögé bújtatott Thunderbolt 4, illetve egy 3,5 milliméteres headset jack sorakozik, webkamerája pedig Windows Hello támogatással érkezik.

A notebook már Full HD OLED érintőkijelzővel is elérhető, de természetesen az elődből is ismert, 120 hertzes frissítési rátájú (ugyancsak Full HD) panellel is megvásárolható - a 13 hüvelykes laptopok között egyébként jelenleg ez a legmagasabb elérhető frissítési frekvencia. Míg utóbbi panel egyértelműen a játékosokat célozza, az érintőképernyővel a gyártó a tartalomkészítőket venné célba - az a DCI-P3 színskálát 100 százalékát lefedi.

A Razer Blade Stealth 13 még október folyamán elérhetővé válik, első körben kizárólag a gyártó weboldalán keresztül. A gép indulóára nem változik az előző generációhoz képest, azt 1800 dollárnál húzta meg a gyártó.