Itt a Flutter 1.22-es stabil kiadása

Már használatba vehető a Flutter legújabb, 1.22-es stabil verziója, a Google keresztplatformos fejlesztői keretrendszerének új kiadása a friss Android 11 és iOS 14 rendszerekre is kiterjedt támogatás érkezik. A negyedéves frissítés szokás szerint az éles projekteknél is bevethető, stabil újításokat hoz.

A fókuszt a frissítés a mobilos rendszerekre helyezi: az iOS 14-hez megérkezik az Xcode 12, továbbá az új ikonok támogatása is, valamint előzetes jelleggel az App Clips funkció felé is nyit a platform. A vállalat az Apple rendszerén egy sor betűtípus-renderelési bugot is javított. A Google minden fejlesztőnek azt javasolja, hogy iOS 14-re szánt, flutteres appjain a build folyamatokat az 1.22-es kiadással ismét végezze el, majd az új verziót tegye közzé az App Store-ban, a lehető legjobb felhasználói élmény végett.

Ami az Android 11-et illeti, a Google saját mobilos platformján a keretrendszer már új típusú kijelzőkivágásokat is támogat, így a legkülönbözőbb notch-csal vagy képernyőbe ütött kameranyílással szerelt oksotelefonokon is teljes értékűen bevethető, nem kell attól tartani, hogy bizonyos tartalmakat kitakarnának a telefon útban lévő szelfikamerái és egyéb szenzorai. A Google emellett a frissítésben a szoftveres billentyűzet megjelenítési animációján is finomít.

A vállalat eközben a Material dizájnnyelv irányelveivel is igyekszik tartani a lépést, egy sor új, UI gomb, illetve a hozzájuk tartozó témák támogatásával. A frissítéssel a Google Maps és WebView pluginok is beértek, azok a keresőóriás szerint már éles bevetésre készek. Szintén említésre méltó, bár egyelőre preview címkés újdonság, hogy az új verzió már akkor is lehetővé teszi a sima, szaggatásmentes görgetést az alkalmazásokban, ha a beviteli és a kijelzőfrekvenciák eltérnek. A Flutterhez továbbá már egy új, egységes, parancssoros Dart fejlesztői eszköz is érkezik, a nyelv 2.10-es verziójával párhuzamosan.

A negyedéves - illetve az előző verziót most szinte pont két hónappal követő - Flutter 1.22 frissítés persze sok más újdonságot is tartogat, azok teljes listájáért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó blogposztját.