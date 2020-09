Kiszáll a WebThings IoT keretrendszer fejlesztéséből a Mozilla

Önálló projektbe szervezi ki WebThings IoT platformját a Mozilla. A decentralizált, WoT (Web Of Things) szabványra építő, nyílt forrású IoT keretrendszer 2018-ban rajtolt el, az lényegében a weben megismert működési modellt ülteti át az IoT eszközökre, minden készülékhez saját, hivatkozható webes URL-t rendelve, emellett szabványos adat- és API-modellen keresztül az átjárhatóságot is biztosítja. A megoldás nem egy új vertikális réteget jelent a piacon, sokkal inkább horizontálisan igyekszik átfogni azt, miután gyártótól és platformtól függetlenül csatlakozhatnak hozzá készülékek. A projekt olyan létező és jól ismert webes szabványokra épít mint a HTTP, REST, JSON, TLS vagy épp a WebSockets.

Mint a szervezet közölte, a Mozilla WebThings helyett mostantól egyszerűen WebThings néven futó projekt kezelését a követezőkben fokozatosan átadja a közösségnek. Hogy a kezdeményezés függetlenedhessen a Mozillától, annak infrastruktúráján is faragnia kell majd a cégnek, ugyanakkor ígérete szerint ez nem befolyásolja majd a projektre építő, okosotthon gateway firmware, a WebThings Gateway működését. A szoftver későbbi frissítéseit ugyanakkor már a WebThings közösség szállítja majd, a Mozilla a projekt mögül kivonja hivatalos fejlesztési erőforrásait.

A lépés a WebThings közösségnek fájdalmas lehet, ugyanakkor a Mozilla idei nehézkes évét elnézve nem jön túl nagy meglepetésként. A vállalat a januárt már leépítésekkel nyitotta, mintegy 70 alkalmazottjának intve búcsút, majd miután a koronavírus-járvány miatt az év további részében sem tudta tartani kitűzött üzleti terveit, újabb 250 dolgozójától kényszerült megválni. A jelentősen megcsappant erőforrásoknak már a cég több terméke is áldozatul esett, múlt héten a Firefox Send, illetve Notes szolgáltatások nyugdíjazását is bejelentette a cég, miután azok fejlesztőcsapatait kénytelen volt más, nagyobb bevételt termelő projektekhez allokálni.

Most a WebThings kezét is elengedni kényszerül a Mozilla, és bár a platformra építő, a piacon elérhető konzumer eszközök fejlesztéséről már jó ideje letett a vállalat, rövidesen a projekt meglévő felhasználói és fejlesztői közössége is magára marad.