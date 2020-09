Windowsra is befutott a Flutter

Tovább terjeszkedik a Flutter, a Google keresztplatformos keretrendszerével már Windowsra szánt alkalmazások is készíthetők. A fejlesztésről a vállalat blogposztban számolt be, azzal újabb platformmal bővül a Flutter repertoárja, amely az eredeti Android és iOS mellett webes, illetve macOS-re és Linuxra szánt appok készítéséhez is bevethető. A windowsos terjeszkedés is csak idő kérdése volt, hiszen világszerte több mint egymilliárd aktív eszköz futtat Windows 10-et, így fontos, hogy a rendszer is ott legyen a Flutter portfóliójában.

A fejlesztéssel a Flutter a Windowshoz szabott CLI és IDE eszközökkel egészül ki, persze egyelőre alfa címke alatt. A Google ígérete szerint a következő hónapokban igyekszik majd tempósan stabilizálni a Microsoft rendszerének támogatását, beleértve a Windows 10 mellett a Windows 7-et is.

A Google szokás szerint néhány példaalkalmazást is közzétett az új képességek illusztrálására. Ilyen a Flokk névre hallgató app - utóbbi neve ismerős lehet, a cég nyáron a Flutter linuxos nyitását is az alkalmazással demózta. A Flokk egy kontaktkezelő szoftver, amelybe a Google Contactsban tárolt lista importálható, szerkeszthetők vele a személyekhez tartozó információk, elérhetőségek, sőt, lehetőség van azok GitHub és Twitter profiljainak is felvételére is. A Flokk nyílt forrású, így annak forráskódját az érdeklődők szabadon górcső alá vehetik.

A Flutter használatához Windows alatt a Google részletes útmutatót tett közzé - a keretrendszerhez ráadásul már a nulladik perctől, a Microsoft rendszerén is elérhetők különböző pluginek, amelyek a hanglejátszástól a tárolt adatok biometrikus azonosítással való védelmén át egészen az URL-ek megnyitásáig számos funkciót elláthatnak. Ráadásul miután legnagyobb részük a Flutter által támogatott többi platformon is elérhető, funkciójukat a fejlesztett app más verzióiban is el tudják látni.

A keresőóriás posztjában a 2017-ben indult Flutter jelenlegi helyzetére is kitér, eszerint máig a platform 8 stabil kiadáson van túl, és csak a Google Play Store-ban több mint 100 ezer Flutterrel készült alkalmazás található. A Google szerint ráadásul a Flutter fejlesztők több mint fele Windowst (is) használ, így a platform támogatása hiánypótló lépésként jön a vállalat részéről.