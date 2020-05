Befutott a Surface-ek tavaszi frissítése

Frissíti Surface kínálatát a Microsoft, a vállalat a Surface Book 3-ról, a Surface Go 2-ről, illetve a Surface Headphones fejhallgató második generációjáról is lerántotta a leplet - továbbá a régóta halogatott Surface Earbuds füleseket is rajthoz állította.

VÁLTOZATLAN DIZÁJN, ÚJ VAS

A Surface Book 3 átveszi a helyet a széria élén: a leválasztható billentyűzettel szerelt notebookokon a Microsoft külsőre nem sokat változtatott az előző generáció népszerű formatervéhez képest, belül viszont friss hardvert találunk. Az eszköz szokás szerint 13,5 és 15 hüvelykes kivitelben is elérhető, mindkét esetben stylus támogatással rendelkező érintőkijelzővel, melynek felbontása a kisebb képátlónál 3000x2000, 15 hüvelyken pedig 3240x2160 pixelt jelent.

A gépek az Intel legújabb Ice Lake processzoraival felszerelve érkeznek: a 13,5 hüvelykes modellbe igény szerint négymagos, 1,2 gigaherztes alap- és 3,7 gigahertzes csúcsórajellel dolgozó Intel Core i5-1035G7 vagy szintén négymagos, 1,3 és 3,9 gigahertzes értékeket produkáló Core i7-1065G7 processzor választható, ugyanakkor előbbi lapkához nem párosul dedikált grafika. A 13,5 hüvelykes, Core i7-es modellben egy 4 gigabájtos NVIDIA GTX 1650 Max-Q GPU-t találunk, míg a nagyobb kiadásba 6 gigabájtos NVIDIA GTX 1660Ti Max-Q jutott - a nagyobb modell kereskedelmi verziója ugyanakkor elérhető lesz Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q GPU-val is. A kisebb verzió i5-ös variánsában Intel Iris Plus G7 grafikát találunk. Az LPDDR4X RAM mennyisége minden esetben 32 gigabájtig tornázható fel.

A széria egyik fájdalmas hiányosságát, a Thunderbolt 3 port hiányát a vállalat továbbra sem orvosolta, az eszközökön egy USB-C aljzatot találunk, USB 3.1 Gen2 támogatással, továbbá két USB 3.0-s hagyományos USB csatlakozót, fejhallgató jacket, SDXC kártyaolvasót és a Surface Connect töltőaljzatot. Ha már utóbbinál járunk, a töltőadapteren is alakított a vállalat, a korábbi 100 wattos maximumot a GPU-val szerelt 13,5 hüvelykes modellnél 102 wattra, a nagyobb verziónál pedig 127 wattra tornázza fel. Akkus üzemidőből a kisebb Surface Book 3 a Microsoft ígérete szerint "akár" 15,5 órát, a nagyobb kiadás 17,5 órát produkál. Ami a vezeték nélküli kapcsolatokat illeti, a gépek WiFi 6 és Bluetooth 5 támogatással érkeznek. A 13,5 hüvelykes modell indulóára nettó 1600 dollár, a 15 hüvelykes Surface Book 3 pedig nettó 2300 dolláros kezdőáron kerül piacra.

VÉKONYODNAK A KÁVÁK A BELÉPŐSZINTEN

A redmondi óriás nem csak az élmezőnyt pofozta ki, a belépő kategóriát célzó Surface Go 2 is megérkezett. Az alapkoncepció itt is változatlan, egy kihajtható támasszal szerelt tabletről van szó, amelyhez leválasztható billentyűzetes fedlap is tartozik - az eszköz ugyanakkor valamivel látványosabb átalakuláson esett át mint az új Surface Book, kijelzője ugyanis egy kicsivel nagyobb lett, 10 helyett már 10,5 hüvelyk. A nagyobb panel ugyanakkor nem jelent nagyobb készülékházat, annak a gyártó a kávák lefaragásával szorított helyet. A képarány továbbra is 3:2-es, felbontása pedig 1920x1280 - és természetesen a Microsoft Surface Pen stylusát is támogatja az eszköz.

A hardver itt a fentieknél jóval visszafogottabb, noha az előd szerény teljesítményéhez képest így is előrelépést jelent. A Surface Go 2 már kétmagos, Intel Pentium Gold 4425Y chippel, illetve szintén kétmagos Intel Core m3-8100Y lapkával is elérhető, utóbbi 1,1 gigahertzes alap- és 3,4 gigahertzes csúcsfrekvenciát produkál. Memóriából maximum 8 gigabájt LPDDR3L RAM választható az eszközbe, amelyhez 64, 128 vagy 256 gigabájtos SSD társulhat.

A készülék hátlapján egy 8 megapixeles, előlapján pedig egy 5 megapixeles kamerát találunk, amelyhez IR szenzor is párosul, Windows Hello támogatással. Csatlakozókból egy USB 3.1 Gen1-es USB-C aljzatot, a Surface Connect portot egy microSD olvasót és egy 3,5 milliméteres jacket találunk az eszközön - sajnos a WiFi 6 itt kimaradt, 802.11ac WiFivel és Bluetooth 4.1-gyel kell beérni. Az új Surface Go 2 indulóárát az előző modellhez hasonlóan barátságos, nettó 400 dollárnál húzta meg a cég, a billentyűzetet ugyanakkor külön kell megvásárolni, nettó 100 dollárért.

KÜSZÖBÖN A RÉGI-ÚJ FÜLESEK

Vezeték nélküli fejhallgatóját is felturbózza a Microsoft, a Surface Headphones 2-vel a vállalat számottevően jobb, 15 óra helyett 20 órás akkus üzemidőt ígér, illetve az eszköz már az aptX Bluetooth audio codecet is támogatja. Utóbbi számottevően jobb hangminőséget ígér, legalábbis a technológiát szintén támogató eszközöknél. Ettől eltekintve az eszköz változatlan képességekkel és külsővel érkezik - ráadásul elődjénél jóval olcsóbban, nettó 250 dolláros ajánlott fogyasztói áron.

Emellett végre a Surface Earbuds is rajthoz áll, a tavaly októberben bejelentett vezeték nélküli fülesek rajtját a cég többször eltolta, most azonban úgy tűnik, azok a Surface Headphones 2-vel párhuzamosan, május 12-étől kaphatók lesznek. A kerek touchpaddal szerelt eszközök a hozzájuk tartozó tokkal együtt 24 órás üzemidőt produkálnak és az AirPodok és hasonló vezeték nélküli fülhallgatók ellen indulnak hadba, az októberben belengetett nettó 250 dolláros árnál számottevően alacsonyabb, nettó 200 dolláros árcédulával.