Előrendelhető a hajlítható kijelzős ThinkPad X1 Fold

Új ThinkPaddel rukkolt elő a Lenovo, miközben a gyártó várva várt, hajtogatható kijelzős notebookja is közelebb araszol a rajthoz: a ThinkPad X1 Fold már előrendelhető, noha azért nem meglepő módon nagyon mélyen a zsebünkbe kell majd nyúlni.

A hajlékony panellel szerelt készülék mellett a Lenovo ThinkPad X1 Nano modelljéről is lerántotta a leplet, amely megkapta az Intel új, EVO plecsnijét is. Az új vállalati gép 13 hüvelykes, 16:10-es képaránnyal, amelyhez unortodox, 2160x1350 pixeles felbontás párosul, továbbá az sRGB színskála 100 százalékát lefedi. A panel igény szerint érintésérzékeny verzióban is elérhető, a fölötte lévő webkamera pedig Windwos Hello támogatással, illetve a szériától ismert fizikai retesszel érkezik. Az X1 Nanóban az Intel legújabb, Tiger Lake lapkái dolgoznak, akár Core i7 modell is választható bele, Iris Xe grafiákval. Az LPDDR4X ram 16 gigabájtnál tetőzik, illetve akár 1 terabájtos PCe NVMe SSD-vel is megvásárolható a készülék.

Csatlakozók terén a Lenovo nem esett túlzásba, a notebook oldalain két Tunderbolt 4 aljzatot találunk, illetve egy 3,5 milliméteres headset jack kapott helyet rajta. Ami a vezeték nélküli kapcsolatokat illeti, adott a Wi-Fi 6 és Bluetooth 5.0 támogatás, sőt a notebookkal 5G hálózatokra is csatlakozhatunk. A 13,9 milliméter vékony készülék kevesebb mint egy kilót, 962 grammot nyom, akkuja pedig 48 Wh kapacitású, amitől a gyártó akár 17,3 óra üzemidőt ígér. A ThinkPad X1 Nano az idei negyedik negyedévben lesz elérhető, nettó 1400 dolláros indulóáron.

THINKPAD X1 FOLD

Végre a tavaly óta várt ThinkPad X1 Fold előrendelései is elrajtoltak - az eszköz 13 hüvelykes, 2048x1536 pixel felbontású, hajlékony, 4:3-as pOLED panellel érkezik, amely a Lenovo Active Pennel az érintőtollas bevitelt is támogatja. Az eszközbe 8 gigabájt LPDDR4X RAM, illetve akár 1 terabájt SSD tárhely választható. Végre a hajlékony eszköz processzoráról is lehullt a lepel, abban az Intel Hybrid technológiájára támaszkodó, ötmagos, ötszálas Core i5-L16G7 lapka dolgozik, 1,40 GHz alap- és 3 GHz csúcsórajellel.

Az eszközre ugyancsak két Thunderbolt 4 aljzat jutott, illetve egy SIM tálcát is találunk benne, amely 5G kapcsolatnak ágyaz meg. Az X1 Fold Wi-Fi 6 és a Bluetooth 5.1 támogatással érkezik. A hajtogatható gép kereken 1 kilogrammot nyom, a kettéosztott házban elhelyezett akku kapacitása pedig 50 Wh, amely 11 óra üzemidőt biztosít a Lenovo szerint.

A ThinkPad X1 Foldhoz az érintőtoll mellett Bluetooth billentyűzet is jár, amelyet a gyártó már év elején is bemutatott - sajnos azonban a kompakt klaviatúráról lemaradt a ThinkPad széria védjegyének számító, piros TrackPoint, vagy pöcökegér. A hajlékony notebook-tablet hibrid csillagászati, nettó 2500 dolláros áron már előrendelhető, a megjelenés pontos dátumát ugyanakkor a cég továbbra sem közölte.