Felsorakoztak az Intel Tiger Lake lapkái

Az Nvidia legújabb grafikus kártyái után az Intel is lerántotta a leplet legújabb termékeiről: bemutatkoztak a vállalat legújabb, Tiger Lake processzorai amelyek a gyártó 10 nanométeres gyártási eljárásával készülnek, és frissített grafikus architektúrát hoznak. A 11. generációt képviselő lapkák az Intel Willow Cove mikroarchitektúrájára támaszkodnak és elsősorban a feltornázott órajelekre helyezik a hangsúlyt, az előző generációhoz hasonló fogyasztás mellett, hála a 10 nanométeres "SuperFin" néven emlegetett gyártási eljárásnak.

A Tiger Lake-kel natív Thunderbolt 4 támogatás is befut, az ehhez szükséges vezérlőt a gyártó már a CPU-ba integrálta, amelynek hála egy eszközön akár négy Thunderbolt 4 csatlakozó is elhelyezhető - illetve a Wi-Fi 6 támogatás is adott. A chipgyártó új, Intel Xe névre hallgató integrált grafikájától is komoly előrelépést ígér, az a vállalat szerint duplázza az elődök teljesítményét. Ehhez a 8K HDR kijelzők támogatása is párosul - vagy épp négy 4K HDR panel egyszerre is meghajtható vele. Az Intel Xe grafika ugyanakkor csak az i5 és i7-es lapkáknál érhető el, az i3-nál továbbra is Intel HD-val kell beérni.

UP3 ÉS UP4 NÉVEN MEGY TOVÁBB "U" ÉS "Y" SOROZAT

A frissen bejelentett lapkákkal a gyártó a nevezéktanon is farag, a 12-25 wattos processzorokat, amelyek korábban "U" szériaként futottak, a cég már UP3-ként emlegeti, a korábbi "Y" sorozatot pedig az UP4 chipek váltják - mindkét esetben főként notebookokba szánt eszközökről van szó.

Az UP3 csapat öt új chippel debütál, két Core i7, egy i5, illetve két i3-as modellel, melyek a legszerényebb, két maggal és négy szállal dolgozó i3-1115G4-et leszámítva mind négy processzormagot és nyolc végrehajtási szálat kaptak. A legizmosabb modell a Core i7-1185G7, amely 3 gigahertzes alapórajelen ketyeg, továbbá egy mag esetében 4,8, a négyet együtt dolgoztatva pedig 4,3 gigahertzes csúcsórajelet produkál. A chip 12 megabját L3 cache-t kapott, grafikai oldalon pedig mind a 96 rendelkezésre álló EU-t kihasználja, 1,35 gigahertzen. Az eszköz továbbá az LPDDR4X-4266, illetve a DDR4-3200 RAM-okat támogatja.

A lapkát szorosan követi a Core i7-1165G7, amelynek lemaradása egyedül a kissé visszanyesett, a fentieknek megfelelően 2,8, 4,7 és 4,1 gigahertzes órajelekben, illetve az 1,3 gigahertzen ketyegő grafikában nyilvánul meg. A Core i5-1135G7 modellben ezek az értékek már 2,4, 4,2 és 4,1 gigahertzre mérséklődnek, illetve a rendelkezésre álló Intel Xe EU-k mennyisége is 80-ra konszolidálódik, noha továbbra is 1,3 gigahertzen. Itt az L3 cache mérete 8 megabájt, a RAM támogatás azonban változatlan a fenti i7-ekhez képest.

A Core i3-as mezőnyt az i3-1125G4 nyitja, szintén 8 megabájt L3 cache-sel, továbbá 2,0, 3,7 és 3,3 gigahertzes órajelekkel. Itt a grafika 48 EU-ból gazdálkodhat, 1,25 gigahertzes órajel mellett, a lapka továbbá DDR4-3200 ésLPDDR4X-3733 memóriákkal használható. A sort az említett i3-1115G4 chip zárja, amely társaival szemben már csak két maggal és négy szállal dolgozik, 3 gigahertzes alapórajel, illetve 4,1 gigahertzes csúcsórajel mellett, mind az egy magos csúcs, mind pedig a két mag együttes használata esetében. Az eszköz 6 megabájt L3 cache-t kapott, memóriatámogatása pedig a fenti i3-assal egyezik meg.

AKÁR AKTÍV HŰTÉS NÉLKÜL

Az UP4 osztályban négy új processzort találunk - akárcsak az UP3-nál, itt is négymagos, nyolcszálas lapkákról van szó, leszámítva a sort záró i3-as modellt, amely két maggal és négy végrehajtási szállal áll munkába. Az UP4 mezőny élén az i7-1160G7 modell található, 12 megabájt L3 cache-sel a fedélzetén, továbbá 1,2, 4,4 és 3,6 gigahertzes órajelértékekkel. Itt is rendelkezésre áll mind a 96 Intel Xe EU, 1,1 gigahertzes órajel mellett - ez utóbbi frekvencia valamennyi UP4 modellnél azonos, akárcsak az LPDDR4X-4266-ban kimerülő memóriatámogatás.

Az i7-est a Core i5-1130G7 követi, 1,1, 4, illetve 3,4 gigahertzes órajelekkel, 8 megabájt L3 cache-sel és 80 EU-val, majd a két i3 modell következik, az i3-1120G4-ben ugyancsak 8 megabájt L3 cachet találunk, órajelei azonban 1,1, 3,5 és 3 gigahertznél tetőznek, EU-ból pedig 48-hoz fér hozzá a processzor. A sor végén álló i3-1110G4 grafikája esetében is hasonló a helyzet, az órajeleket itt a cég 1,8, 3,9 és szintén 3,9 gigahertzre állította, L3 cache-ből pedig 6 megabájtot kapott a chip.

Nem meglepő módon az UP4 modellek várhatóan az ultravékony prémium notebookokban találnak majd otthonra, a gyártó szerint akár passzív hűtés mellett, míg az UP3 széria az aktív hűtésű ultravékony eszközöktől egészen a masszívabb gamer notebookokig számos eszközben megjelenik majd.

Összességében az Intel a chipek előző generációs variánsainál 20 százalékkal nagyobb teljesítményt ígér az új modellekkel az irodai feladatok esetében, a játékoknál pedig folyamatos streamelés közben 100 százalékos előrelépésről beszél, továbbá 2,7-szeres gyorsulást vetít elő a tartalomkészítésnél - persze hogy ezek a számok élesben hogy alakulnak, majd az új lapkákkal szerelt notebookok megjelenése után derül ki.

ÚJ PRÉMIUM PLECSNI

Az új processzorokkal együtt a vállalat logóját is frissíti, illetve egy új, Intel EVO besorolást is bevezet, a Project Athena következő lépcsőjeként. Az EVO matricával a cég szigorú elvárásainak megfelelő prémium notebookokat jelöli majd - ennek megfelelően, akárcsak az Athena esetében, csak az Intel által validált eszközök kaphatják meg az új plecsnit. Ehhez a notebookoknak ismerős követelményeknek kell megfelelniük: akkus használat mellett is reszponzív működést kell biztosítaniuk, valamint a Wi-Fi 6 és Thunderbolt 4 is ott kell, hogy legyen a fedélzeten. Az EVO matricáért továbbá a gépeknek alvó üzemmódból kevesebb mint 1 másodperc alatt kell felállniuk, legalább kilenc órás akkus üzemidőt kell produkálniuk Full HD kijelzővel "valódi mindennapi használat" mellett, - illetve a notebookok akkumulátora fél óra töltéssel legalább négy óra használatot kell hogy biztosítson.

Az Intel szerint csak idén több mint húsz EVO címkés notebook lát majd napvilágot, számos gyártó zászlaja alatt - illetve az év hátralévő részében természetesen a Tiger Lake processzorokkal szerelt eszközökből is méretes hullám várható.