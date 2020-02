Új nevezéktannal és AMD-s variánsokkal érkeznek az idei ThinkPadek

Az X, T és az L sorozat is új számozással nyitja az új évtizedet.

Befutottak a Lenovo új ThinkPadjei, a jól ismert vállalati gépek idei generációja a műszaki újdonságok mellett a nevezéktanon is csavar egyet, az X, a T és az L sorozat számozása is változik. Emellett a gyártó idén szélesebbre tárja kapuit az AMD felé, valamennyi szériából érkezik majd AMD processzorral, várhatóan Ryzen Pro 4000 lapkával szerelt variáns, ugyanakkor ez utóbbiak megjelenési idejét egyelőre nem közölte a cég.

X400 HELYETT X13

A tavaly megismert legkisebb modellt, az X390-et idén az X13 követi, amelyből 360 fokban visszahajtható kijelzővel szerelt variáns is érkezik, X13 Yoga néven. Akárcsak az előd esetében, itt is maradt a 13,3 hüvelykes kijelző mindkét modellnél, az eszközök továbbá a sorozattól megismert dizájnt is megtartották. A kompakt modellekben az Intel 10. generációs processzorai dolgoznak, a mezei X13-ba akár Core i7 vPro lapka, míg a Yoga modellbe ez utóbbi hatmagos variánsa is választható. Az X13 továbbá a fentebb említett AMD lapkákkal is megvásárolható lesz - egyelőre úgy tűnik a Yoga esetében nem érhető el ez az opció. Az eszközökben maximum 2 terabájt kapacitású PCIe SSD-nek jut hely, amelyhez a hajlékonyabb modellnél legfeljebb 16 gigabájt, a hagyományos X13-nál pedig akár 32 gigabájt DDR4 RAM párosul.

A kijelzők terén a vállalat sokféle választási lehetőséget kínál, a 13,3 hüvelykes panel az X13 Yoga gépeknél 300, 400 vagy 500 nites maximális fényerejű Full HD érintőkijelző is lehet, utóbbi esetben a cég Privacy Guard betekintésvédelmi megoldásával felszerelve - de akár 4K OLED panellel is kérhető a masina, ennek maximális fényereje 400 nit. Az X13 300 vagy 500 nites Full HD IPS panellel, illetve 250 nites HD TN kijelzővel is megrendelhető.

Ami a csatlakozókat illeti, mindkét notebookon találunk két hagyományos USB-A 3.1 aljzatot, egy USB-C csatlakozót, audio jacket és microSD olvasót is, az X13-ra emellett Thunderbolt 3 port is jutott, valamint egy HDMI 1.4 aljazat is figyel a készüléken. A gépek a Wi-Fi 6 és Bluetooth mellett igény szerint 4G támogatással is felszerelhetők. Akkumulátorokból a Yoga modellbe a vékonyabb, 15,95 milliméteres ház dacára nagyobb jutott, egy 50 Wh-s telep formájában, míg a valamivel testesebb, 16,9 milliméteres X13-nak egy 48 Wh-s akkuval kell beérnie. A ThinkPad X13 indulóára nettó 850 dollár, míg a Yoga variáns nettó 1100 dollártól lesz megvásárolható, várhatóan az idei második negyedévben.

2020-AS T SOROZAT

A T szériánál is frissülnek a névtáblák, a tavalyi T490-t a fentiekhez hasonlóan a T14 és T14s modellek, a T590-t pedig a T15 követi, lényegében változatlan formaterv mellett. Előbbi két modell, ahogy elődei, 14 hüvelykes kijelzővel érkeznek, míg utóbbi 15,6 hüvelykes panelt kap. Mindhárom eszköz elérhető Full HD és 4K kijelzővel is, illetve igény szerint érintésérzékeny kivitelben is választhatók. Az új notebookokban szintén 10. generációs Intel processzorok dolgoznak, akár Core i7 vPro lapkával is elérhetők, ehhez pedig a T14 és T15 esetében 48 gigabájt DDR4 RAM, 2 terabájt PCIe SSD és dedikált, Nvidia GeForce MX330 grafika is párosítható. A kompaktabb T14s-nél maximum 32 gigabájt RAM-mal és integrált grafikával kell beérni. Mindhárom notebook megvásárolható lesz továbbá AMD-s kivitelben is, a vállalat említett Ryzen Pro 4000 sorozatú processzorával a fedélzetén.

A gépek ezüst és fekete kivitelben is kaphatók lesznek, azok közül nem meglepő módon a T14s a legvékonyabb, abból is a fekete, alacsony fogyasztású Full HD panellel szerelt variáns, amely 16,1 milliméteres - ehhez képest az ezüst kivitel már kijelzőtől függetlenül 17,2 milliméterre hizlalja fel a gépet. A T14 egységesen 17,9, a T15 pedig 19,1 milliméter vékony. Meglepő módon a T14s a nagyobb T15-tel megegyező méretű akkut kapott, abban egy 57 Wh-s telep található, míg a T14 akkuja ennél kisebb, 50 Wh.

A készülékeken két USB-A 3.1, egy HDMI 1.4 és két USB-C aljzatot is találunk melyek közül az egyik Thunderbolt 3 támogatással is rendelkezik, illetve a T14 és T15 modellekre RJ-45 csatlakozó is jutott. Az új T szériás modellek várhatóan szintén az idei Q2-ben kerülnek a boltokba, a T14 nettó 850, a T14s nettó 1030, a T15 pedig nettó 1080 dolláros árcédulával.

Végül de nem utolsó sorban a pénztárcabarátabb L sorozat is megér egy említést, utóbbit sem kerülte el a névváltás, az új modellek így L13, L13 Yoga, L14 és L15 néven kerülnek piacra. A készülékek itt is a nevüknek megfelelő kijelzőméretet kapják, a processzoropciók között pedig a ugyancsak ott van az 10. generációs Intel Core vPro lapkák mellett az AMD Ryzen Pro 4000 sorozata is. A Thunderbolt 3 támogatás erről a szériáról hiányzik, illetve csak a két nagyobb modellnél van lehetőség a 2 terabájtig tekerni az SSD tárhelyet, az L13 és L13 Yoga tulajdonosainak legfeljebb 1 terabájt jut. Az új, L szériás ThinkPadekre is a második negyedévben számíthatunk, az L13 nettó 680, a Yoga variáns nettó 800, az L14 és L15 pedig nettó 650 dolláros áron lesz kapható.