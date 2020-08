A Microsoft is beszállt az Epic és az Apple csatájába

Az Epic Games pártján foglalt állást a Microsoft abban az Apple ellen alig pár napja indult jogi eljárásban, mely azt hivatott tisztázni, az Apple valóban visszaél-e erőfölényével az App Store fejlesztők felé támasztott feltételeivel, valamint az ökoszisztémában való megjelenés feltételeinek meghatározásával. A Fortnite videojáték kapcsán kirobban (jog)vita eredményeként pillanatok alatt kikerült az App Store-ból az Epic Games népszerű játéka, ezzel párhuzamosan az Unreal Engine-t fejlesztő csapattól is megvonták a fejlesztői támogatást.

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

Utóbbi különösen érzékenyen érinthet minden olyan alkalmazásfejlesztőt, melynek szoftverei - elsősorban további videojátékok - az Epic Games motorjára épülnek, így többek közt a Microsoftot is, mely a nagy szoftverfejlesztők közül elsőként szólalt meg hivatalosan az ügyben. A cég Xbox divíziójának illetékes vezetője, Kevin Gammill egy vasárnap benyújtott új bírósági beadványban közölte, ha az Epic fejlesztőit elvágják az Apple SDK-któl, az egyértelmű hátrányba hozza azokat a kiadókat és fejlesztőcégeket, melyek az Unreal Engine-t használják.

jelenet az epic "free fortnite!" kampányvideójából

A Microsoft álláspontja szerint ha a tiltás a jelenlegi formájában továbbra is fennmarad, a cég, illetve a hasonló cipőben járó többi partner vagy kénytelenek lesznek megszüntetni a játékok és más, érintett alkalmazások iOS- és Mac-támogatását, vagy az alkalmazásokat teljesen új alapokra kell helyezniük, ami költséges és rendkívül időigényes folyamat.

Az Epic Games Google és az Apple ellen indított hadjárata akkor kezdődött, amikor a két vállalat kiebrudalta a kiadó népszerű Fortnite battle royale játékát mobilos alkalmazásboltjaiból, miután abban a cég egy a platformgazdák saját rendszereit megkerülő, saját alkalmazáson belüli fizetési opciót is bevezetett. Utóbbin keresztül ráadásul a Fortinte-ban használt "V-Buck" fizetőeszközök jelentősen olcsóbban, 20 százalékos kedvezménnyel voltak megvásárolhatók.

Noha az Epic Games opcióként az Apple App Store-os és Google Play Store-os fizetés lehetőségét is benne hagyta az alkalmazásban, saját megoldásának barátságosabb árazása mellett a felhasználók nem valószínű, hogy a platformok saját csatornáit használták volna. A kerülőutat bevezető frissítésre a Google és az Apple is villámgyorsan reagált, mindkét cég azonnal kitette a Fortnite szűrét alkalmazásboltjaiból.

NEM VOLTAK SZÍVBAJOSAK

Ezt követően az Epic Games sem teketóriázott, és még aznap pert indított a keresőóriás és a cupertinói cég ellen is, utóbbi per kapcsán azonnali jogvédelmet is kért, vagyis azt próbálja elérni a bíróságon, hogy a jogerős bírósági ítélet megszületéséig az Apple ne folytathassa a jogellenesnek vélt magatartást.

Az Apple első bírósági beadványában közölte, hogy az Epic egy több mint egy évtizede fennálló, eddig mindkét fél számára gyümölcsöző megállapodást rúgott fel augusztus közepén, ezzel voltaképpen saját magának és az érintett többi iparági szereplőnek okozva súlyos sebet. A cég korábban kifejtette, azonnal visszakerülhet a Fortnite az App Store-ba, illetve az Epic fejlesztői azonnal visszakaphatják jogosultságaikat a fejlesztői eszközök használatát illetően, amint az Apple által kifogásolt V-bucks váltási lehetőség kikerül a videojátékból.