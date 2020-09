Bemutatkozott az Oculus Quest 2, búcsúzik az Oculus Rift

Miután csaknem minden részlet "kiszivárgott" a Facebook legújabb Oculus Quest 2 VR szemüvegéről, a headstet a vállalat most hivatalosan is leleplezte Facebook Connect konferenciáján. A rendezvényen a készülék ára is kiderült - ennél meglepőbb ugyanakkor, hogy a közösségi óriás VR divíziója azt is bejelentette, nem gyárt több PC-khez szánt Oculus Rift VR headsetet, azok helyét a portfólióban ugyancsak a Quest széria veszi át.

Az Oculus Quest 2 ugyanis az elődhöz hasonlóan a vállalat Oculus Link megoldásához is támogatást kap, amellyel a készülék nem csak önálló headsetként használható, de a Link kábellel PC-hez is csatlakoztatható, így egy asztali gép birtokában az Oculus Rift és Oculus Rift S-re készült tartalmak is fogyaszthatók vele. Úgy tűnik a cég szerint a második Quest széria már megfelelő minőséget biztosít ahhoz, hogy teljesen leváltsa a dedikált PC-s Rift modelleket.

Az új headset specifikációi egy a napokban nyilvánosságra került reklámvideóból már javarészt kiderültek, ezeket a gyártó most néhány újabb részlettel toldotta meg. Eszerint a készülék szemenként 1832x1920 pixeles felbontást hoz majd, ez 50 százalékos ugrás az előző generációhoz képest - az ugyanakkor már kissé lelombozóbb, hogy a kijelző, a headset megjelenésekor legalábbis csak 72 hertzes maximális frissítési rátát támogat majd, noha a cég azt ígéri, egy frissítéssel a későbbiekben ezt 90 hertzre tornázza fel. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez pontosan mikorra várható.

A készülékben a Qualcomm friss, kifejezetten VR és AR szemüvegekbe szánt Snapdragon XR2 lapkája dolgozik, amely CPU és GPU terén is mintegy kétszeres teljesítménybeli előrelépést ígér az előző generációban dolgozó Snapdragon 835-höz képest. A chiphez 6 gigabájt RAM, illetve 64 vagy 256 gigabájt tárhely párosul. Az elődnél az Oculus Quest 2 mintegy 10 százalékkal könnyebb a maga nem egész fél kilójával, illetve új, a Facebook szerint a korábbinál kényelmesebb fejpántokat is kap.

Az eszközhöz két új, hat szabadságfokú kontroller is jár, amelyekről az Oculus Rifttől megismert vezérlők dizájnja köszön vissza, illetve a szemüvegen lévő érzékelők a felhasználó kézmozgását, sőt ujjainak pozícióját is követni tudják. A beépített hangszórók itt is adottak, de fülhallgató is csatlakoztatható a készülékhez 3,5 milliméteres jacken keresztül. Az Oculus Quest 2-től a vállalat használattól függően 2-3 óra üzemidőt ígér, a mellékelt USB-C-s töltővel pedig nagyjából 2,5 óra alatt tölthető fel teljesen az akkumulátor.

A legújabb önálló Oculus headset 64 gigabájtos verziója nettó 300 dollárért lesz kapható, míg a 256 gigabájt tárhellyel szerelt modellért nettó 400 dollárt kér el a cég. Az eszköz október 13-án kerül a boltokba.

AR RÁADÁS

Az Oculus Quest 2 mellett a Connect konferencián AR ambícióira is kitért a Facebook: a vállalat már jövőre piacra dobná első AR szemüvegét, amelynek dizájnján az ismert Ray-Ban szemüveggyártóval közösen dolgozik - noha képeket vagy műszaki részleteket egyelőre nem tett közzé az eszközről. A vállalat emellett egy csuklón viselhető kontrollert rendereit is felvillantotta, amely elektromiográfiára vagy röviden EMG-re épít, azaz a különböző izomrostok elektromos tevékenységét monitorozza és annak alapján tesz lehetővé nagy pontosságú vezérlést kézmozdulatokkal - ez utóbbi terméket ugyanakkor egyelőre nem tervezi piacra dobni a cég.