Nyugdíjba vonul az Oculus Go

Nyugdíjazza belépőszintű VR headsetét a Facebook kötelékében dolgozó Oculus: a 2017 őszén bemutatott, csatlakoztatott PC nélkül használható Oculus Go eladásait a vállalat még idén leállítja, biztonsági frissítéseket azonban továbbra is szállít hozzá.

Az aránylag olcsó headsetet a vállalat a felhasználók első VR szemüvegének szánta, amellyel kisebb anyagi ráfordítás mellett is megismerkedhetnek a szegmenssel. Az Oculus Go a cég vállalati platformjára, az Oculus for Businessre is utat talált - utóbbi programban a headsetek egyedileg konfigurált rendszert kapnak, olyan vállalati funkciókkal kiegészítve mint az eszközök csoportos beállítása és távoli kezelése vagy a kiosk üzemmód. Ezeken a modelleken továbbá nincs ott a konzumer variánsokról ismert alkalmazásbolt, helyette egy egyszerűsített indítófelületet kapnak, a cég által telepített szoftverekkel. Az Oculus Business kínálatából az Oculus Gót a Facebook végül idén januárban, különösebb felhajtás nélkül eltávolította, ezután már sejteni lehetett, hogy meg vannak számlálva a készülék napjai.

Ezt most a cég blogposztjában hivatalosan is megerősítette. Az eszköz kivezetése kapcsán a vállalat indoklása hasonló, mint a vállalati platformról való kiebrudalásnál: a cég felhasználóinak immerzív megoldásokat akar kínálni, ehhez pedig a 3DOF, azaz három szabadságfokú eszközök már nem ütik meg a megfelelő szintet. Utóbbiak ugyanis csak a viselő fejének mozgását, forgatását képesek követni, térbeli pozícióját azonban nem és ugyanez igaz a hozzájuk tartozó kontrollerre is. Ezzel szemben a 6DOF, azaz hat szabadságfokú VR szemüvegek térben is követik a felhasználó, illetve a kézben tartott kontrollerpár mozgását.

Az Oculus Go után egy évvel megjelent, ugyancsak önállóan használható Oculus Quest már hasonló, 6DOF képességeket vonultat fel - így nem csoda, hogy a Go fenntartására a cég már nem akar több erőforrást áldozni, helyette az asztali Rift modellekre és a Questre fókuszálna. Idén tehát leáll az Oculus Go árusítása, mostantól a cég nem ad ki új funkciókat sem az eszközhöz, noha 2022 végéig biztonsági javításokat még készít hozzá. Idén december 4-től a fejlesztők továbbá nem tölthetnek fel új tartalmakat az Oculus Go alkalmazásboltjába.

Ezzel párhuzamosan a Quest alkalmazás-ökoszisztémáját kinyitja a vállalat, a fejlesztőknek 2021 elejétől lehetőségük lesz az Oculus Store-on kívül is egyszerűen elérhetővé tenniük a VR szemüvegre szánt alkalmazásaikat. Bár a cég egyelőre ennek pontos módját nem közölte, a lépéssel igyekszik fejlesztők szélesebb köre felé megnyitni a platformot.