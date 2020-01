Kiteszi vállalati platformjáról az Oculus Gót a Facebook

Helyette a drágább Oculus Quest modellt javasolja az ügyfeleknek.

Kiteszi pénztárcabarát Go headsetének szűrét vállalati platformjáról az Oculus - szúrta ki az UploadVR. A Facebook tulajdonában lévő cég a közösségi óriás tavalyi F8 konferenciáján jelentette be az Oculus for Business platformot, amelynek keretében a all-in-one, azaz csatlakoztatott külső számítógép nélkül is használható VR headseteit teszi elérhetővé vállalati ügyfelek számára.

A programban részt vevő cégek egyedi operációs rendszerekkel szerelt headseteket kapnak, olyan vállalati funkciókkal kiegészítve mint az eszközök csoportos konfigurálása és távoli kezelése vagy a kiosk üzemmód. Ezeken a modelleken továbbá nincs ott a konzumer variánsokról ismert alkalmazásbolt, helyette egy egyszerűsített indítófelületet kapnak, a cég által telepített szoftverekkel.

Az Oculus még ősszel tartott Oculus Connect konferenciáján is arról beszélt, a konstrukció a prémium Oculus Quest mellett az olcsóbb Oculus Go eszközökkel is elérhető, mára azonban utóbbi modell eltűnt a támogatott készülékek listájáról, amelyen a Quest így egyedül maradt.

Korábban az Oculus Go a vállalati csomagban 600 dollárért volt megvásárolható, míg az Oculus Questért ugyanebben a konstrukcióban ezer dollárt kell kicsengetni, nem elhanyagolható különbségről van tehát szó.

Az olcsóbb szemüveg távozását a cég kapcsolódó FAQ oldalán igyekszik megmagyarázni. Az Oculus itt arról beszél, a vállalati ügyfelek számára "teljesen" immerzív megoldásokat akar biztosítani, az Oculus Go azonban ebben a tekintetben nem üti meg a megfelelő szintet. A szemüveg ugyanis csak 3 szabadságfokú mozgáskövetésre képes, magyarán a viselő fejének mozgását, forgatását képes követni, térbeli pozícióját azonban nem. Ugyanez igaz a hozzá tartozó kontrollerre is, amely így nem használható teljes értékű "VR kézként". Ezzel szemben a Quest már 6 szabadságfokkal rendelkezik, térben is követi a felhasználó, illetve a kézben tartott kontrollerpár mozgását, ami vállalati környezetben, például képzési, betanítási feladatoknál kulcsfontosságú lehet a felhasználók számára.

A vállalat szerint azoknak az ügyfeleknek, akik korábban már felszerelték cégeiket Oculus Go modellekkel egyedi javaslatokat tesz majd a Quest készülékekre való átállásra. Mindenesetre nem csak a céges ügyfelek aggódhatnak a Go kapcsán, nagyon úgy tűnik, a gyártó az olcsó szemüvegek teljes nyugdíjazását készíti elő - ezt támasztja alá, hogy a konzumer Go kiadások árát a napokban egészen 150 dollárig nyeste vissza, illetve hogy a Facebook csőben lévő, Horizon VR közösségi szolgáltatása sem lesz elérhető a Go felületén.