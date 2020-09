Még ősszel befut az Apple One

Nem csak okosórákkal és tabletekkel készült szeptemberi (iPhone-mentes) termékbejelentésére az Apple: a vállalat régóta pletykált új szolgáltatáscsomagjáról, az Apple One-ról is lerántotta a leplet.

Az Apple One, ahogy arra a korábbi, hivatalosan meg nem erősített értesülések is utaltak, a cupertinói óriás különöbző szolgáltatásait, egész pontosan az Apple Musicot, az Apple TV+-t, az Apple Arcade-et, az iCloudot kombinálja, kedvezőbb áron, mint ha azokra a felhasználók külön-külön fizetnének elő. A csomag háromféle konstrukcióban lát napvilágot, ezek az Egyéni, Családi, illetve a Premier előfizetések - noha az Apple magyar weboldala alapján régiónkban csak az első kettő lesz majd igénybe vehető, ami nem meglepő, miután a Premier a hazánkban egyelőre szintén nem elérhető Apple News+ és Fitness+ szolgáltatásokat is tartalmazza.

Az Egyéni csomagért havi bruttó 3350 forintot kér el a vállalat, ezért az előfizetők az Apple Music, Apple TV+ és Apple Arcade hozzáférés mellett 50 gigabájt iCloud tárhelyet kapnak. A Családi csomag havi 4450 forintért érhető el és akár öt családtaggal is megosztható - ehhez ráadásul már 200 gigabájt iCloud tárterület párosul. Az itthon jelenleg nem elérhető Premier konstrukcióhoz már 2 terabájt online tárhely jár, illetve az említett Apple News+ és a Fintess+ szolgáltatásokat is hozzácsapja az Apple, havi 29,95 dollárért.

A vállalat pontos indulási dátumot még nem jelölt ki az Apple One kapcsán, ígérete szerint az összevont előfizetések "még ősszel" megérkeznek. A szolgáltatáshoz 30 napos ingyenes próbaidőszakot is biztosít majd a cég.