Megkerülhetetlen lesz az SAP és a DT a páneurópai kontaktkövetésben

Számos uniós tagországban megkezdődtek az első tesztek azzal az univerzális adatcsere-platformmal, melynek célja, hogy a nemzetközösség egyes tagállamai által kiadott mobiltelefonos COVID-19 kontaktkövető alkalmazások képesek legyenek betölteni a szerepüket az országhatárokon túl is. Mindez az egyik kulcsa lehet annak, hogy a koronavírus terjedését hatékonyan visszaszorítsák a turisztikai és üzleti célú utazások során is, jóllehet az applikációk egyelőre továbbra is messze vannak attól, hogy a kritikus tömeget elérjék.

Az Európai Bizottság kezdeményezésére indult tesztekben részt vesz többek közt Csehország, Dánia, Németország, Írország, Olaszország és Lettország - a tagállamok nemzeti egészségügyi szerve által kiadott applikációkban közös pont, hogy mindegyikük a Google és az Apple közös fejlesztésű, BLE (Bluetooth Low Energy) kommunikációra épülő, decentralizált kontaktkövető megoldásra épül. Ezekben az országokban kísérleti jelleggel elindult a szerverek közti adatcsere, melyet két nagy német iparági óriás, az SAP és a Deutsche Telekom által létrehozott adatcsere-központ biztosít.

TIMOTHEUS HÖTTGES, A DEUTSCHE TELEKOM VEZÉRIGAZGATÓJA A CORONA-WARN ALKALMAZÁS BEMUTATÓJÁN (FOTÓ: REUTERS)

A két multi ott bábáskodott a német kontaktkövető-app, a Robert Koch-Institut által jegyzett Corona-Warn app születésénél is, melyet rekord idő, mindössze néhány hét alatt hoztak tető alá rekord magas, 20 millió eurós büdzséből. A koronavírus kontaktkövető appok ugyanakkor ténylegesen csak akkor alkotnak működőképes védelmet, ha a többség telepíti azokat a telefonjára, ám ez még Németországban sem triviális, ahol a telepítések száma nem éri el a tízmilliót, vagyis az ország lakosságának 85-90%-a egyáltalán nem használja az appot.

Az applikációknak ugyanakkor hosszú távon, a nemzetközi turizmus újraindulásával és az üzleti utazások során még fontos szerepük lehet így is, Thierry Breton illetékes uniós biztos szerint a szabad utazás és a személyes nemzetközi kapcsolattartás az Európai Unió egyik alapesszenciája, melyet ezekben az időkben jól szolgálhatnak az összekötött kontaktkövető appok.