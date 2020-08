Nem enged a játékstreaming appoknak az Apple

Továbbra sem enged be felhős játékstreaming megoldásokat mobilos platformjára az Apple, a szárnyaikat bontogató szolgáltatások a cupertinói óriás szigorú irányelvei miatt nagyon úgy tűnik belátható időn belül nem lesznek elérhetők az iOS-es eszközökön. Legutóbb a Microsoft a Project xCloud tesztelésekor ütközött falba az Apple rendszerén, határozatlan ideig eltolva a tesztidőszakot - most pedig úgy fest, a játékstreaming appból nem is jelenik majd meg iOS-es kiadás, és hasonló sors vár a Google, illetve az Nvidia szolgáltatásaira is.

EGYENKÉNTI JÓVÁHAGYÁS?

Az Apple a Business Insidernek küldött nyilatkozatában arról beszélt, minden alkalmazást ellenőriz, mielőtt azok az App Store-ban megjelennének, egyrészt a vásárlók védelme, másrészt a fejelsztők közötti verseny szabályozása céljából. A cég szerint nincs akadálya a hasonló játékstreaming szolgáltatások közzétételének a platformon, azonban az ezekben elérhető összes játéknak is egyenként át kell mennie a cupertinói óriás ellenőrzési folyamatain.

Miután a Microsoft nem ellenőrizteti a streaming katalógusában elérhető valamennyi címet az Apple-lel, az xCloud sem rajtolhat el iOS-en - de ugyanez igaz a konkurens megoldásokra, beleértve az Nvidia GeForce Now-t, illetve a Google Stadiát is. A cupertinói cég azt is kifogásolja, hogy hasonló megoldásoknál nincs lehetőség az egyes játékokat külön-külön értékelni az App Store-ban. Az Apple azt javasolja a játékstreaming szolgáltatóknak, próbálják meg Safarin vagy egyéb böngészőkön keresztül elérni az iOS felhasználókat.

LEGFELJEBB SAJÁT GÉPRŐL

A Microsoft korábban a The Verge-nek arról beszélt, nem talált megoldást, hogy a szolgáltatást el tudja indítani az Apple platformján - amely a cég szerint erősen megkülönböztetett bánásmódban részesíti a különböző gaming appokat. Ez valóban így van, hiszen a többi streaming megoldás, mint a Netflix vagy Spotify változatlanul elérhető iOS-en, azok azonban az Apple szerint nem kínálnak interaktív tartalmakat - de utóbbi érvelésbe is bele lehet kötni, hiszen a Netflixen például láthattunk már olyan filmet, amelyben lejátszás közben a nézők jelölhették ki, merre haladjon tovább a cselekmény. A Microsoft azt is kiemeli, a katalógusában elérhető játékok tartalmát kivétel nélkül felülvizsgálták független iparági testületek, egyebek mellett a korhatár-jelölések kiosztásához. Ahogy a redmondi óriás hangsúlyozza, az iOS az egyetlen "általános célú" platform, amely elvágja felhasználóit a játékstreaming szolgáltatásoktól.

Vannak ugyanakkor az Apple háza táján is szürke zónában mozgó megoldások, ilyen a Valve-tól megismert Steam Link app, amellyel a felhasználók a saját számítógépeiken futó játékokat streamelhetik az iPhone-ok vagy iPadek kijelzőire. A Steam Link elérhető az App Store-ban, annak dacára, hogy értelemszerűen utóbbinál sem ellenőriz az Apple minden egyes, a felhasználók által Steamen megvásárolt játékot. Ez ugyanakkor Apple irányelvei alapján mégis megengedhető, miután a távoli asztal kliens itt nem egy felhőszolgáltatáshoz, hanem egy a felhasználó által birtokolt hosthoz csatlakozik - a jóváhagyáshoz mindenesetre az iOS-es kliensből a Valve-nak is el kellett távolítania a Steamen keresztüli játékvásárlás lehetőségét.

Egy másik komoly akadály a játékstreaming szolgáltatások felé, a sokat támadott, 30 százalékos "Apple adó", amelyet a platformon szerzett bevételekből kanyarít le magának a vállalat, és amely kapcsán nemrég a Telegram is panasszal élt a cég ellen az Európai Bizottság versenyügyi biztosánál.

Mindeközben Androidon már a rajtra készül az xCloud, az szeptemberben az Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel egybegyúrva több mint 100 címet tartalmazó játékpalettát kínál majd a Google rendszerét futtató telefonokon és tableteken. A lista persze folyamatosan bővül majd, a Microsoft zászlaja alatt kiadott játékok például, mint a Halo, a Gears of War vagy a Forza sorozatok címei a konzolos megjelenéssel párhuzamosan elérhetővé válnak a streaming szolgáltatás felületén is. Ugyanígy a Stadia, illetve a GeFroce Now is csak Androidon elérhető, az iOS felhasználók tehát kimaradnak az őszi játékstreaming-hullámból, legalábbis egyelőre. Valószínűleg mindegyik említett cég vizsgálja a lehetőségeket, hogy hozzáférést szerezhessen az iOS felhasználók népes, fizetőképes táborához, jelenleg azonban nem látszik számukra a fény az alagút végén.