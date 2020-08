Komoly Apple-Facebook viszály érhet a színfalak mögött

Újabb cégnél kezd betelni a pohár az Apple által az App Store-ban alkalmazott jutalékrendszer feltételei miatt. Ezúttal a Facebooknál feszültek be azért, amiért az Apple minden, az App Store-ból letöltött appon (azaz effektíve minden iOS-alkalmazáson) keresztül értékesített digitális termék és előfizetés árából 30%-nyi jutalékot zsebre tesz. A cég egyelőre nem indított jogi csatát, helyette publikus nyomásgyakorlással próbál hatni az Apple-re úgy, hogy az új szolgáltatásánál a fizetés előtt felhívta (volna) a figyelmet arra, hogy az Apple-hez kerül a kifizetett összeg 30%-a.

A Facebook a Reuters beszámolója szerint végül arra kényszerült, hogy az üzenetet teljesen eltüntesse, az Apple ugyanis nem hagyta jóvá az applikációnak azt az új iOS-es verzióját, mely felhívja a figyelmet a fentiekre, sem annak finomított változatát, melyben a fizetésnél csak annyi szerepelt volna, hogy a Facebook nem szed jutalékot a befolyt összeg után. Az Apple a riport szerint arra hivatkozva blokkolta a két üzenetet, hogy az App Store szabályzata szerint a fejlesztőknek tilos a végfelhasználókat irreleváns információkkal ellátni.

A világ legnagyobb közösségi szolgáltatása augusztus elején jelentette be, hogy olyan új eszközt kíván adni az online véleményvezérek és más, online eseményeket, például különböző kurzusokat hosztoló cégek számára, mellyel ellensúlyozni tudják a COVID-19 járvány miatt kieső bevételeiket.

MOST MINDEN KORÁBBINÁL NAGYOBB SZÜKSÉGÜNK LENNE ARRA, HOGY SEGÍTSÜK AZ EMBEREKET ANNAK MEGÉRTÉSÉBEN, HOGY A KISVÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLTATÁSAIÉRT FIZETETT PÉNZÜK PONTOSAN KIHEZ IS KERÜL. AZ APPLE SAJNOS ELUTASÍTOTTA A 30%-OS ADÓRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSÜNK KÖZZÉTÉTELÉT, DE TOVÁBBRA IS KERESSÜK A MÓDJÁT ANNAK, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA SORÁN HOZZÁFÉRHETŐVÉ VÁLJON