A belépőszintű telefonokat célzó, Android 11 Go is befutott

A héten megkezdte a Google az Android 11 kiadását Pixel készülékeire, most pedig a rendszer belépőszintű hardverrel szerelt okostelefonokra szánt verziója, az Android 11 Go is elrajtolt. A szerényebb erőforrásokkal rendelkező készülékekre a vállalat 2017 óta teszi elérhetővé rendszereinek Go címkés verzióját, amely mára a cég szerint több mint 100 millió készüléken van jelen.

Az új rendszerrel a belépőkategóriás telefonokra is lecsorog a gesztusvezérlés, ami logikus lépés, hiszen mára az olcsó eszközök között is szép számmal akadnak méretes kijelzővel szerelt modellek, amelyeken jóval kényelmesebb lehet a navigáció, ha nem kell mindig a telefon aljához nyújtózkodni. A mezei Android 11-ből megismert további funkciók is eljutnak az erőforrásbarát rendszerre, egyebek mellett itt is dedikált helyet kapnak a csevegőappok az értesítési sávban, illetve egyszeri alkalmazásengedélyek kiosztására, illetve az engedélyek automatikus visszavonására is lehetőség nyílik, ha a felhasználó egy appot már jó ideje nem nyitott meg.

Míg az Android 10 Go az 1,5 gigabájt, vagy annál kevesebb RAM-mal szerelt telefonokra volt elérhető, ezt a határt a gyártó most kitolja, egészen 2 gigabájtig, így készülékek jóval szélesebb skálája előtt téve elérhetővé az új rendszert. A Google ígérete szerint az Android 11 Go az előző kiadásnál 20 százalékkal gyorsabban indítja majd el az alkalmazásokat, ami a multitasking közben érezhetően jobb felhasználói élményt jelenthet.

Az Android 11 Gót a vállalat minden, legfeljebb 2 gigabájt RAM-mal rendelkező új készülékre elérhetővé teszi - noha ahogy a cég a The Verge-nek elmondta, a korábban kiadott, 2 gigabájt memóriával szerelt okostelefonokra a rendszer várhatóan nem jut el.