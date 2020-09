A Pixelekre már úton van a stabil Android 11

Egy sor béta után a Google bejelentette az Android 11 első stabil kiadásának rajtját, amelyre szokás szerint először a keresőóriás Pixel készülékeinek tulajdonosai számíthatnak - a rendszer kiadását a cég már ma megkezdi a Pixel 2, 3, 3a, 4 és 4a modellekre. A vállalat emellett a gyártók számára is elérhetővé tette a rendszert, amely így béta buildek formájában már több OnePlus, Xiaomi, Realme és Oppo telefonra is megjelenik - hogy utóbbi eszközökön a felhasználók mikor számíthatnak stabil kiadásokra, azt egyelőre nem jelentették be a gyártók.

A stabil Android 11-et az elmúlt hónapokban hét béta előzte meg, amelyekben a fejlesztőknek lehetőségük volt megismerkedni az új rendszerrel és alkalmazásaikat is igazítani hozzá. A frissítés számos új funkciót hoz, amelyek a bétákkal jobbára már korábban bemutatkoztak.

Android 11: New ways to communicate and control smart devices Még több videó

KÖNNYEBBEN HOZZÁFÉRHETŐ CHAT

Az egyik terület, amely komoly változásokon megy át, a chatalkalmazások kezelése: az üzenetküldő appok már dedikált helyet kapnak az értesítési sávban, nem vesznek el a többi értesítés között. Ugyancsak a chatelést könnyíti meg a Bubbles API, amellyel a fejlesztők egy a megnyitott appok fölött lebegő "buborékból" tehetik gyorsan elérhetővé az aktív beszélgetéseket chatalkalmazásaikban. A megoldás pontosan ugyanazt tudja mint a Facebook Messengerből már régóta ismert "chat-fejek", azaz megspórolható vele az éppen használat alkalmazás és az üzenetküldők közötti váltogatás.

Az Android 11 továbbá a képernyőképek mellett már a képernyővideók készítését is natívan támogatja. Bár a hasonló képernyőfelvételeket számos gyártó már korábban is elérhetővé tette saját a eszközeire faragott Android kiadásaiban, a funkció a "vanilla" rendszerből hiányzott, így a borsos árú Pixel készülékek tulajdonosainak is harmadik féltől származó appokhoz kellett fordulniuk, ha videófelvételt akartak készíteni kijelzőik tartalmáról. Az új rendszerrel erre már nem lesz szükség, az már beépítve hozza a képernyővideó-készítés lehetőségét.

ÚJ VEZÉRLŐPANEL ÉS SZIGORÚBBAN KEZELT ENGEDÉLYEK

A különböző okosotthon-kiegészítők és IoT eszközök vezérlésére is dedikált menüt kap az új rendszer: a felület a bekapcsológombot hosszan lenyomva hívható elő, arról pedig egy helyről kezelhetők az okos villanykörték, termosztátok és egyéb eszközök. De nem csak a külső hardverek, a telefonon lejátszott médiatartalmak vezérlése is könnyebb lesz, az erre szolgáló panel az értesítések tetejéről átköltözik a gyorsbeállítások közé.

Biztonság terén fontos újítás az egyszeri alkalmazásengedélyek bevezetése. Utóbbiakkal lehetőség van az egy-egy app által kért engedélyeket csak egy alkalomra kiosztani - ahogy a felhasználó más alkalmazásra vált, az adott app a megkapott engedélyt is elveszíti. Emellett ha egy appot a felhasználó egy ideje már nem használ, annak engedélyeit a rendszer automatikusan visszavonja, és azok kiosztására a következő elindításkor kér újabb jóváhagyást.

Az Android 11 kiadását a fentebb sorolt Pixel modellekre tehát a Google már megkezdte, a rendszer érkezésére a készüléktulajdonosok több lépcsőben, a következő hetek során számíthatnak - de a türelmetlenebbek az új rendszert a Google kapcsolódó oldaláról is letölthetik.