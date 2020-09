Nem változnak az új frekvenciaaukció lényeges szabályai

Az előző frekvenciaértékesítési eljáráshoz képest nem változtat a kiírási dokumentáció összeférhetetlenségi feltételein az idén ősz végén, tél elején induló, 2022-ben lejáró 900 és 1800 MHz-es frekvencialicencekre vonatkozó eljárás során a kiíró hatóság. Vári Péter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) illetékes főigazgató-helyettese a hatóság egy mai protokolleseményét követően a HWSW kérdésére elmondta, a szervezetnél mostanra minden készen áll arra, hogy a kiírási dokumentációt minden részletében nyilvánosságra hozzák, illetve a benne foglaltakat megvitassák az érdekeltekkel.

A dokumentáció egyik legfontosabb, neuralgikus pontja (értelemszerűen az árszabással kapcsolatos feltételek mellett) ezúttal is az lesz, hogy a hatóság kiket enged rajthoz állni a frekvenciaértékesítési eljáráson. Tavaly éppen az egyik ilyen összeférhetetlenségi feltételen múlt az, hogy a DIGI végül nem licitálhatott a meghirdetett 3,6 GHz-es és a 700 MHz-es blokkokra, melyeket így idén tavasszal a három inkumbens, a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország vihetett el.

vári péter, az NMHH főigazgató-helyettese

Amint azt korábban megírtuk, az ominózus dokumentáció 2.7-es fejezetének (61.) bekezdésének n) pontja tartalmaz egy olyan kitételt, mely alapján az eljáráson csak olyan jogi vagy természetes személyek indulhatnak,

amelyekkel, illetve akikkel szemben az árverési eljárás megindítását megelőző 24 hónapban véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági döntés nem állapította meg a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának vagy a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályoknak a megsértését.

Jóllehet az illetékes hatósági jogkört gyakorló szerv, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt 24 hónapban a magyar távközlési piac szinte összes résztvevőjére kirótt már jogsértés miatt különböző mértékű - nemrég éppen milliárdos nagyságrendű - bírságokat, egyedül a DIGI Távközlési Kft. esetében merült fel, hogy a tilalom utolsó passzusa, vagyis a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályok megsértése vonatkozik rá. A DIGI ezért végül a 2019-es eljáráson az anyacégét indította el, az NMHH azonban a joggal való visszaélés tilalmának megsértésére hivatkozva a jelentkezést elutasította.

Bár a DIGI versenyjogi botlásával kapcsolatos eredeti határozat kiírási dokumentáció szerinti kétéves elévülési periódusa november közepén lejár, a szolgáltatót július végén lényegében ugyanazért a jogsértésért újból megbírságolta a GVH. A szervezet akkor a HWSW-nek eljuttatott álláspontjában jelezte, hogy noha a frekvenciapályázat feltételeinek értékelése az NMHH hatáskörébe tartozik, a GVH ezúttal nem versenyjogi jogsértésért, hanem egy eljárási szabály megsértéséért szabott ki bírságot és így az - a versenyhatóság álláspontja szerint - nem teremt alapot egy jövőbeni frekvenciatenderből való kizárásra.

Az új értékesítési eljárás lebonyolítását várhatóan ezúttal is alapjaiban meghatározza majd a koronavírus járvány második hullámának lefolyása, így a hatóság már a nyilvános konzultációt is online platformon kívánja majd megtartani, maga a licitálás pedig vélhetően az ideihez hasonlóan szigorú körülmények közt mehet végbe a szakhatóság várakozásai szerint valamikor a jövő év legelején. A hatóság főigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy a szervezet az új eljárás során lehetőséget kíván adni új piaci szereplő/negyedik szolgáltató számára is, amennyiben az megfelel a részvételi feltételeknek.