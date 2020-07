Sokkal többe fájhat 20 milliónál a DIGI banális bakija

Amint azt tegnap megírtuk, húszmillió forintos eljárási bírsággal sújtotta a DIGI-t a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Invitel-fúzió lezárása kapcsán született határozatában, egy látszólag banálisnak tűnő adminisztratív baki miatt, melyből még a hatóság álláspontja szerint sem származott előnye a szolgáltatónak, illetve melynek gyakorlatilag semmilyen hatása nem volt a versenyhelyzetre. A szolgáltató ugyanakkor ennek az összegnek a sokszorosát bukhatja, ha a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ugyanolyan összeférhetetlenségi feltételek határoz meg a soron következő, őszre tervezett frekvenciaértékesítési eljárásában, mint két korábbi esetben, és amelyek miatt a romániai tulajdonosi körben lévő cég magyarországi érdekeltsége a tavalyi aukción végül nem is indulhatott.

BANÁLIS BAKI

A GVH témában kiadott tegnapi sajtóközleményéből csak annyi derül ki, hogy a DIGI hibás információ-szolgáltatás miatt kapta az eljárási bírságot, immár másodszor az Invitel-fúzió jóváhagyási folyamata kapcsán. A hazai távközlési piacon eleve példátlan eset eddig összesen 110 millió forintjába került a szolgáltatónak, ám a háttérben ennél sokkal összetettebb, már-már végzetesnek mondható hatásokat gyakorolt, illetve gyakorolhat a két eljárás a cég gazdálkodására, illetve mobilpiaci ambícióira.

A mostani eset ráadásul a határozatot olvasva egy rendkívül banális adminisztratív bakinak tűnik, a DIGI ugyanis saját bevallása szerint nem vette észre időben, hogy a céghez tartozó i-TV nem szolgáltat már egy olyan településen - Szécsényben -, amelyen az eredeti adatszolgáltatás alapján átfedte volna egymást a DIGI és az i-TV hálózata. Mivel a GVH ezt jogi nyelven a valós tényállás feltárásának a szolgáltatónak felróható okból bekövetkezett meghiúsulásaként értékelte, ezért hiába nem származott a DIGI-nek előnye a tévedésből, a hatóság eljárási bírságot szabott ki a cégre.

Az ügynek azonban további következményei lehetnek, ugyanazon vezérelv alapján, ahogy a 2018-as eljárás kimenetele miatt a DIGI-t végül nem is engedték licitálni az NMHH ősszel indult 5G-s spektrumaukcióján. A hatóság ugyanis a korábbi értékesítési eljárások során részletesen kikötötte, hogy milyen összeférhetetlenségi és személyi akadálya lehet annak, hogy az árverési eljárásban egy személy vagy gazdálkodó szervezet részt vegyen. Ezek közt a hatóság egyebek mellett felsorolja, hogy nem vehet részt az eljárásban olyan cég, melyről az eljárás megindítását megelőző 24 hónapban jogerős hatósági vagy bírósági döntés kimondta, hogy gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának vagy a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályokat sértett.

A tavalyi értékesítési eljárástól végül nem hivatalos információk szerint pont az Invitel-fúziót érintő GVH-ügy miatt táncolt vissza a DIGI Távközlési Kft., helyette a vállalat anyacége, a DIGI Communications N.V. adta be a jelentkezést az aukcióra, az NMHH azonban ezt a joggal való visszaélés tilalmának megsértése miatt nem fogadta be. A történet érdekes mellékszála, hogy a versenyhatósági ügyekkel kapcsolatos döntésekhez kötődő tilalom eredetileg nem szerepelt a tavalyi aukció dokumentáció-tervezetében, ám egy tavaly nyári nyilvános meghallgatáson a Telenor egyik vezérigazgató-helyettese arra utaló kérdést tett fel a hatóságnak, hogy a korábbi gyakorlat alapján a kitételnek helye lenne a kiírási feltételekben.

UTOLSÓ ESÉLY

Az NMHH soron következő frekvenciaértékesítési eljárása gyakorlatilag az utolsó esély a DIGI számára, hogy tavaly indult, jelenleg is tesztüzemben működő mobilszolgáltatása részére nagyobb ügyfélbázist elérő és kiszolgálni képes, értelmezhető mennyiségű frekvenciablokkokhoz jusson, ráadásul az eleve rendkívül értékes 900 és 1800 MHz-es sávokban. Bár az új eljárás kiírási dokumentáció-tervezete még nem érhető el, kevéssé valószínű, hogy a részvételi feltételeken változtatni fog a hatóság, vagyis könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy a DIGI Távközlési Kft. ezen az eljáráson sem indulhat (ha az új eljárás november 14. előtt indulna, akkor erre egyébként a 2018-as ügy is alapot adhatna, hiszen ez esetben annak lezárása is 24 hónapon belül történt).

Az ügy további pikantériája, hogy a DIGI mobilpiaci versenytársaira csak az elmúlt egy évben összesen több milliárd forintnyi bírságot rótt ki a GVH, ez azonban a hírközlésszabályozó szerv kiírási dokumentációja szerint nem kizáró ok, mivel ezek a bírságok kivétel nélkül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt születtek, vagyis nem merítik ki a fent felsorolt tényállások egyikét sem.