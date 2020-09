Új, sportos okosórákat és MagicBookokat hozott az IFA-ra a Honor

Két új okosórával és notebookokkal is készült az idei IFA-ra a Honor: a vállalat a Berlinben tartott rendezvényen friss MagicBook modelljeit, illetve Watch ES és Watch GS Pro okosóráit is bemutatta.

HÓBAN, SÁRBAN

Utóbbiaknál, ahogy az a szegmensben lenni szokott, a hangsúly a fitneszfunkciókon van - azokat a Honor Watch GS Pro esetében ráadásul egészen szélsőséges körülmények között is használatba vehetjük. Az okosórát a gyártó kifejezetten kültéri használatra, túrázásra szánja, de akár síelés, hegymászás vagy úszás és egy sor (több mint 100) egyéb mozgásforma is követhető vele. Ehhez a mozgás mellett az óra a pulzus mellett a véroxigén-szintet is képes megfigyelni.

Az 1,39 hüvelykes, 454x454 pixel felbontású AMOLED panellel szerelt óra a Kirin A1 chipsetet használja, akárcsak a Huawei Watch GT 2, és akár 25 napig is használható egyetlen feltöltéssel - legalábbis alacsony fogyasztású üzemmóban. A GPS-t bekapcsolva az üzemidő két nap környékén alakul. A készülék rozsdamentes acél és polikarbonát házával megfelel a 14 MIL-STD-810G katonai szabványnak, illetve 5 ATM nyomásig vízálló. A Honor Watch GS Pro előrendelése hamarosan indul, ára Európában várhatóan 250 euró környékén alakul.

A Honor Watch ES a kerek kijelzőt téglalap alakúra váltja: az 1,64 hüvelykes, 456x280 pixeles AMOLED panel a hasonló okosóráknál valamivel hosszúkásabb, mögötte a fenti szenzorok ugyancsak megtalálhatók. Noha a gyártó a Watch ES-t már nem olyan mostoha körülémnyek közé tervezte mint a Watch GS Pro modellt, a fitneszkövetés itt is központi szerepet kap, az eszközzel 95-féle mozgásforma követhető, sőt egy tucat animált oktatóvideót is találunk rajta. A Watch ES-nél továbbá "csak" tíznapos akkus üzemidővel kell beérni, cserébe viszont fél óra alatt 70 százalékig felpumpálható az eszköz akkumulátora. A Watch ES árát 100 euróra lőtte be a gyártó, az okosóra még ebben a hónapban kapható lesz.

MAGICBOOK DÖMPING

A vállalat új csúcsnotebookja, a MagicBook Pro is bemutatkozott, méretes, 16,1 hüvelykes FUll HD IPS kijelzővel, illetve AMD vassal a fedélzetén. A gépben egész pontosan egy hatmagos AMD Ryzen 5 4600H lapka dolgozik, amely mellé dedikált grafika is jutott, egy AMD Radeon RX Vega 6 formájában. Ehhez 512 gigabájtos PCIe NVMe SSD, illetve 16 gigabájt DDR4 RAM párosul - mindez pedig egy alumíniumból mart házban kapott helyet. A kijelzőt övező kávákat vékonyra borotválta a gyártó, és ahogy a Huawei MateBookoknál is lenni szokott, a webkamerát a klaviatúra legfelső sorába, egy felnyitható "billentyű" alá rejtette. A notebookot egy 56 Wh kapacitású akku hajtja. A MagicBook Pro indulóára 900 euró lesz.

A Pro modell mellett a Kínában már az év első felében bemutatkozott, 14 és 15 hüvelykes MagicBook 14, illetve MagicBook 15 modellek is globálisan elérhetővé válnak, AMD Ryzen 5 4500U processzorral a fedélzetükön. Akárcsak a Pro estében a két notebooknál is 16, illetve 512 gigabájtnál tetőzik a RAM és a tárterület mérete. A MagicBook 14 előreláthatólag 700, a MagicBook 15 pedig 750 eurós kezdőáraon kerül piacra.